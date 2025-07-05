Усі залякування Трампа – це просто гра, він не застосовує нових тарифів, бо це загрожуватиме економіці США. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Трамп лише погрожує, а на практиці не застосовує, бо це "покладе" американську економіку. Тому усі ці бравади про те, що він застосує якісь шалені мита до європейських товарів – це залякування. Трамп звик грати за правилами бізнесового рекету", – сказав він.

Сьогодні Трамп проводить таку політику до різних країн. Лідер США збільшує видатки на оборону у 2026 році – понад трильйон доларів. Це безпрецедентна цифра в історії Штатів.

Він розуміє, що США мають бути сильними. Він може диктувати комусь умови. Сьогодні він спілкується на рівних лише з двома політиками у світі – Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним,

– додав аналітик.

Нагадаємо, Дональд Трамп погрожує партнерам новими тарифами з серпня. Президент США заявив, що його адміністрація розпочне надсилати листи торговим партнерам із повідомленням про односторонні тарифні ставки. Їх країни повинні будуть почати сплачувати з 1 серпня.