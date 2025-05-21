Посмотрим, как поведет себя Россия: Трамп снова заговорил о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что лично будет принимать решение относительно следующих санкций против России. По его словам, оно зависит от того, как будет вести себя Москва.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на выступление американского лидера перед журналистами.

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Трамп высказался о новых санкциях против России

Дональд Трамп отметил, что сейчас стороны конфликта и союзники переживают "достаточно критическое время". Президент готов ввести новые санкции против России, если Владимир Путин будет продолжать делать свое и не будет идти к достижению мира.

Трамп добавил, что никто кроме него не будет принимать решение об ограничениях.

Посмотрим, как поведет себя Россия. Посмотрим, что произойдет... Знаете, сейчас у нас достаточно критическое время. Вчера я разговаривал в течение двух с половиной часов с президентом Путиным... Я также разговаривал со всеми европейскими - со многими из них - лидерами, но они представляли всю Европу. И я думаю, что вчера у нас состоялся очень хороший разговор,

– отметил американский президент.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что дополнительные угрозы санкциями могут подействовать наоборот. В таком случае Россия, вероятно, не захочет идти на переговоры по миру. Однако он не исключает, что может наступить момент, когда санкции будут необходимы. В частности, если Кремль будет желать продолжать кровопролитную войну.