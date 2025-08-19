Президент Франции Эммануэль Макрон призвал усилить санкции против России в случае провала переговоров по окончанию войны в Украине.

Он заявил о четкой необходимости подобной позиции со стороны союзников Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

К чему призвал Макрон?

Французский лидер в комментарии журналистам в Вашингтоне предложил решение в случае препятствия мирному урегулированию со стороны российской стороны.

Если процесс будет отклонен, мы все также согласны с тем, что санкции придется усилить, и в любом случае придется занять позицию, которая усилит давление на российскую сторону,

– заявил Эммануэль Макрон.

Что этому предшествовало?