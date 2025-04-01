Китай начал крупнейшие за год военные учения возле Тайваня после заявлений США

Китай увеличил масштабы военных учений вокруг Тайваня. Это ответ республики на политику администрации Дональда Трампа и обещания Пита Гэгсета "сдержать" Пекин.

Масштабные военные учения начались сразу после того, как США заявили о намерении сдерживать агрессию Пекина в регионе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о военных учениях Китая вблизи Тайваня

Министерство обороны Тайваня зафиксировало 19 китайских военных кораблей. Это рекордное количество с мая 2024 года, когда Китай делал маневры после инаугурации президента Тайваня.

Полковник Народно-освободительной армии Китая сообщил, что учения начались во вторник "с нескольких направлений" и охватили сухопутные войска, авиацию, военно-морской флот и ракетные подразделения.

Во время недавних визитов в Филиппины и Японию министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что Вашингтон обеспечит "надежное сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности в Тайваньском проливе. Он пообещал размещение ракетных систем, военных подразделений и других ресурсов для противодействия Китаю.

В издании пишут, что военные учения Китая происходят на фоне изменений во внешней политике администрации Дональда Трампа, которая делает акцент на сдерживании амбиций Пекина в Восточной Азии. Китай решил сделать такой шаг после сообщения The Washington Post о секретном меморандуме США, в котором вложена стратегия предотвращения китайского вторжения в Тайвань.

Ранее Китай уже несколько раз проводил учения вблизи Тайваня после инаугурации Лая Цинде. Пекин рассматривает остров как свою территорию и считает, что рано или поздно ее нужно будет вернуть под контроль.