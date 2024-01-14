После выборов сотрудничество Тайваня и США существенно не изменятся, лишь некоторые процессы могут быть более конкретизированы. Такое мнение 24 Каналу озвучил президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Сотрудничество после выборов

Артур Харитонов отметил, что президент США Джо Байден сделал несколько важных заявлений накануне выборов на Тайване. В частности, лидер подчеркнул, что Штаты нейтральны относительно результатов выборов и готовы сотрудничать со всеми партиями, руководствуясь собственным законодательством о статусе Тайваня. Также США не признают независимость Тайваня.

Кроме того, после проведения выборов Соединенные Штаты отправят на Тайвань неофициальную делегацию из бывших американских чиновников. Скорее всего, это произойдет до инаугурации Лая Циндэ.

Но, думаю, здесь не стоит прогнозировать каких-либо существенных изменений. Это третья победа подряд Демократической прогрессивной партии. Лай Циндэ – это вице-президент Тайваня. Думаю, они просто конкретизируют следующие процессы с учетом тех договоренностей, которые заключаются между КНР и Штатами,

– предположил он.

Задержка помощи Тайваню

Конгресс США не проголосовал за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" подчеркнул, что для Тайваня эта поддержка очень важна, ведь не так много стран поставляет туда оружие и другую помощь.

С другой стороны, Штаты будут помогать, потому что для них безопасность Тайваня – это безопасность их первой островной цепи. Потому финансирование будет.

Другой вопрос, что есть проблемы, есть затягивание. Посмотрим, как это будет дальше разворачиваться. То, что Тайвань будет в фокусе Соединенных Штатов еще очень долго – это очевидный факт, это не изменится,

– заметил Харитонов.

Уменьшается ли внимание мира к Украине

По словам Харитонова, мнение, что мировые конфликты, в частности, ситуация на Тайване, отвлекают Запад от войны в Украине – неправильная. Наши союзники мыслят стратегически и рассматривают все войны, конфликты, обострения как связанные процессы.

Самая большая проблема в настоящее время состоит в том, что 2024 год – это год смены правительств, систем. Поэтому так много разного рода вызовов перед нами стоит. Но говорить о том, что будет отвлечено внимание, какие-то проблемы будут в большем фокусе, а какие-то в меньшем – это неправильное мышление,

– подчеркнул он.

Выборы на Тайване: главное