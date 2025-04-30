Создал свою параллельную реальность: политолог разобрал новое интервью Трампа

В новом интервью Дональд Трамп сказал, что своим вмешательством "спасает Украину". На замечание журналиста, что украинцы не считают его своим спасителем, президент США сказал, что причина в "достаточно хорошей рекламе".

Такие заявления еще больше раскрывают характер Трампа. Как заметил 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, заголовок интервью был еще более красноречивым, ведь там говорилось о том, что Трамп руководит и страной, и миром.

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Трамп противоречит сам себе

Сейчас Трампу кажется, что он действительно управляет всем миром через тарифную войну, мирные инициативы. Но на самом деле он порождает хаос. В целом инициатива по прекращению войны является хорошей и правильной. Он действительно стал движущей силой переговоров.

Однако, методы, которые он использует, только затягивают процесс. Уступки России, отсутствие давления – так Трамп противоречит собственным установкам, которые выдал в книге об искусстве переговоров,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Например, Трамп объявил, что хочет получить результат до определенного времени, хотя в своей книге писал, что оппонент никогда не должен знать, что ты хочешь быстро достичь соглашения. Сильное давление, которое пропагандирует американский лидер, еще ни разу не почувствовал на себе Путин. То же можно сказать об односторонних уступках, на которые согласились в США.

"Нарциссизм есть. Так Трамп создает себе параллельную реальность, в которой выдает картинку из своей головы за реальное положение дел", – добавил политолог.

Как действительно помочь Украине

Прежде всего говорится о предоставлении военной поддержки. Именно это позволит остановить Путина и заставить его пойти на переговоры. Также нужна более решительная и жесткая переговорная позиция. Благодарить россиян только за имитацию мирных намерений – точно не стоит.

Конечно, Украина благодарна США за всю военную помощь. Это всегда подчеркивает Владимир Зеленский. Однако, не надо забывать, что ее предоставила еще предыдущая администрация Джо Байдена.

Нас интересует не сам переговорный процесс, а его результат. Результата пока нет,

– подытожил Владимир Фесенко.

Заметим, в новом интервью Трамп также сказал, что до сих пор верит в то, что Путин якобы хочет остановить войну. Президент США добавил, что российский диктатор не захватит всю Украину "только из уважения к нему". Впрочем он раскритиковал Россию за недавние массированные обстрелы Украины.