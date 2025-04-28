По его мнению, на этот раз он руководит "страной и миром". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Atlantic.

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Что заявил Трамп

Журналисты спросили у президента США, чем его второй президентский срок отличается от первого. Он отметил, что в прошлый раз ему приходилось управлять страной и "выживать" из-за "мошенников", а сейчас он, мол, "управляет страной и миром".

Мне очень весело, учитывая, что я делаю. Знаете, то, что я делаю, это очень серьезное дело,

– заявил Дональд Трамп.

По словам журналистов, которые с ним пообщались, американский президент в восторге от того, как проходят его первые 100 дней президентства. В то же время некоторые соратники Трампа указывают, что он "развлекается больше, чем во время своего первого срока".

"В первый срок, первыми неделями, это было просто: "Взорвем это место". А в этот раз он взрывает его с блеском в глазах", – рассказал его приспешник Брайан Баллард.

К слову, по данным опросов, Дональда Трампа сейчас поддерживают 41% опрошенных американцев. Это самый низкий уровень на грани 100 дней президентства среди президентов США по меньшей мере со времен Дауарта Эйзенхауэра, отмечает CNN.