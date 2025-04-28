На його думку, цього разу він керує "країною та світом". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Atlantic.

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Що заявив Трамп

Журналісти запитали у президента США, чим його другий президентський термін відрізняється від першого. Він зазначив, що минулого разу йому доводилося керувати країною та "виживати" через "шахраїв", а зараз він, мовляв, "керує країною та світом".

Мені дуже весело, враховуючи, що я роблю. Знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа,

– заявив Дональд Трамп.

За словами журналістів, які з ним поспілкувалися, американський президент у захваті від того, як минають його перші 100 днів президентства. Водночас деякі соратники Трампа вказують, що він "розважається більше, ніж під час свого першого терміну".

"Першого терміну, першими тижнями, це було просто: "Підірвімо це місце". А цього разу він підриває його з блиском в очах", – розповів його поплічник Браян Баллард.

До слова, за даними опитувань, Дональда Трампа наразі підтримують 41% опитаних американців. Це найнижчий рівень на межі 100 днів президентства серед президентів США щонайменше з часів Дауарта Ейзенхауера, зазначає CNN.