Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью американского президента для ABC News. Еще недавно, комментируя обстрелы, он говорил об обратном.

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Какое заявление о Путине сделал Трамп

Интервьюер спросил у Дональда Трампа, считает ли он, что Владимир Путин хочет мира, на что ответил положительно, даже несмотря на ракетные атаки со стороны России по Украине.

"Думаю, что его мечтой было захватить всю страну. Думаю, что из-за меня он (Владимир Путин – 24 Канал) этого не сделает", – подчеркнул президент США.

Также у американского президента поинтересовались, доверяет ли он Владимиру Путину по этому поводу, однако Дональд Трамп не предоставил конкретного ответа на это.

Я не доверяю многим людям. Но, скажем так – он уважает меня. И я верю, что из-за меня он не станет захватывать всю страну. Его решением было бы захватить всю Украину,

– заявил Дональд Трамп.

В то же время он в очередной раз раскритиковал ссылки обстрелов по гражданским в Украине: "Скажу вам, я не был рад, когда увидел, как Путин запускает ракеты по нескольким городам".

Ранее Трамп заявил, что благодаря его усилиям Украина избежала скорого поражения, и он делает "большую услугу" нашей стране, пытаясь положить конец войне.