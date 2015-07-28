Установил новый дедлайн и не хочет разговаривать: Трамп выдал ряд заявлений о Путине
Американский президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они провели совместную пресс-конференцию и сделали ряд заявлений.
В частности, президент США высказался относительно контактов с Владимиром Путиным и новый дедлайн для России. Главное из заявлений Дональда Трампа во время общения с журналистами – рассказывает 24 Канал.
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Что заявил Трамп?
"Россия могла бы сейчас быть очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Они тратят все на войну и убийства. Для меня это не имеет смысла. Я думал, что он (Путин – 24 Канал) захочет быстро закончить все. Я действительно верил, что это закончится. Но каждый раз, когда мне кажется, что конец близок – он убивает людей", – заявил он. "Я думал, что мы сможем договориться, и это еще возможно, но процесс уже очень опоздал. Поэтому я разочарован. Я разговаривал с ним и выглядело так, будто мы уже на пути (к миру – 24 Канал). А потом он говорил: "Забудьте об этом". И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", – Трамп о взаимоотношениях с Путиным. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне миллион человек. Это, по его словам, и заставляет его давить на Россию, но лично он любит русский народ. Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло. А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится, На вопрос журналиста, считает ли Трамп, что Путин ему врал он ответил: "Я не хочу использовать слово "ложь". Трамп заявил, что США прибегнут к вторичным санкциям, если Россия не планирует заключать соглашение. Он подчеркнул, что достичь его вполне возможно. Впрочем, он не хочет накладывать ограничения на Россию. "Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией", – подчеркнул Трамп. Журналист спросил Дональда Трампа после его слов, что тот уменьшит дедлайн для Путина по окончанию войны в Украине, каким будет новый срок для российского президента. Глава Белого дома ответил, что это будет "примерно 10 – 12 дней". Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 – 12 дней, начиная с сегодняшнего дня (28 июля – 24 Канал). Нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса (в вопросе мира со стороны России – 24 Канал),
Трамп обвинил Путина в убийствах
Трамп объяснил, почему не хочет говорить с Путиным
Трамп заявил, что Россия потеряла в войне с Украиной миллион человек
Трамп не хочет говорить с Путиным
– отметил президент США.
Президент США заявил, что не хочет вводить санкции против России
Трамп назвал новый дедлайн для Путина
– заявил он.
"Россия могла бы сейчас быть очень богатой. Вместо этого они тратят все деньги на войну. Они тратят все на войну и убийства. Для меня это не имеет смысла. Я думал, что он (Путин – 24 Канал) захочет быстро закончить все. Я действительно верил, что это закончится. Но каждый раз, когда мне кажется, что конец близок – он убивает людей", – заявил он.
"Я думал, что мы сможем договориться, и это еще возможно, но процесс уже очень опоздал. Поэтому я разочарован. Я разговаривал с ним и выглядело так, будто мы уже на пути (к миру – 24 Канал). А потом он говорил: "Забудьте об этом". И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится", – Трамп о взаимоотношениях с Путиным.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла в войне миллион человек. Это, по его словам, и заставляет его давить на Россию, но лично он любит русский народ.
Дональд Трамп заявил, что уже разговаривал с Владимиром Путиным много раз. И все время ему казалось, что после звонков будет путь к миру, но этого так и не произошло.
А потом я говорил: забудьте об этом. И я больше не собираюсь говорить. Знаете, такое случалось уже много раз, и мне это не нравится. Мне это не нравится,
На вопрос журналиста, считает ли Трамп, что Путин ему врал он ответил: "Я не хочу использовать слово "ложь".
Трамп заявил, что США прибегнут к вторичным санкциям, если Россия не планирует заключать соглашение. Он подчеркнул, что достичь его вполне возможно. Впрочем, он не хочет накладывать ограничения на Россию.
"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю русский народ. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией", – подчеркнул Трамп.
Журналист спросил Дональда Трампа после его слов, что тот уменьшит дедлайн для Путина по окончанию войны в Украине, каким будет новый срок для российского президента. Глава Белого дома ответил, что это будет "примерно 10 – 12 дней".
Я собираюсь установить новый срок примерно на 10 – 12 дней, начиная с сегодняшнего дня (28 июля – 24 Канал). Нет смысла ждать... Я хочу быть великодушным, но мы просто не видим никакого прогресса (в вопросе мира со стороны России – 24 Канал),