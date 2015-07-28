Установил новый дедлайн и не хочет разговаривать: Трамп выдал ряд заявлений о Путине

Американский президент Дональд Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они провели совместную пресс-конференцию и сделали ряд заявлений.

В частности, президент США высказался относительно контактов с Владимиром Путиным и новый дедлайн для России. Главное из заявлений Дональда Трампа во время общения с журналистами – рассказывает 24 Канал.

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Что заявил Трамп?