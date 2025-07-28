Путин серьезно просчитался насчет Трампа, – сенатор Грэм о новом дедлайне для России

Глава Кремля Владимир Путин серьезно просчитался с американский лидером Дональдом Трампом. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что полностью понимает разочарование президента США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на публикацию сенатора в социальной сети X, комментируя новый дедлайн Трампа.

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Что заявил Линдси Грэм?

Сенатор заявил, что полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену,

– написал Грэм.

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Также он добавил, что Конгресс, в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".