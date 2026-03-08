В Иране выбрали нового лидера, но имя не раскрывают

В Иране выбрали нового национального лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи. Его имя пока не разглашают.

О принятом решении сообщил член иранской Ассамблеи экспертов Ахмад Аламолхода, пишет ВВС.

Что известно об избрании нового лидера?

В Иране состоялись выборы нового национального лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи.

По его словам Ахмада Аломолхода, решение уже принято, и новый лидер избран. В то же время он не назвал, кто именно стал преемником Хаменеи.

Нового верховного лидера Ирана выбирали 88 священнослужителей, которые входят в Ассамблею экспертов – органа, ответственного за назначение высшего духовного руководителя страны.

Иранское агентство Mehr сообщает, что публичное заявление о результатах выборов должен сделать глава секретариата Ассамблеи экспертов Хоссейни Бушехри. По состоянию на сейчас официального объявления еще не было.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль намерен преследовать потенциальных преемников погибшего аятоллы Хаменеи, что может еще больше обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

Возможно ли свержение режима аятолл?