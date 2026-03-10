Кто в будущем будет руководить Ираном: Трамп высказал мнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет ясности относительно того, кто фактически будет руководить Ираном после гибели аятоллы Али Хаменеи. В Иране на замену Али Хаменеи выбрали его сына Моджтабу.

Об этом Трамп сказал в понедельник во время встречи республиканцев Палаты представителей во Флориде, сообщает CNN.

Что Трамп думает о новом лидере Ирана?

Во время выступления Трамп отметил, что многие иранские руководители, которых он назвал террористами, уже устранены или могут быть ликвидированы в ближайшее время. По его словам, из-за этого остается непонятным, кто именно может возглавить страну в дальнейшем.

В то же время, несмотря на назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана, американский президент выразил сомнение в его легитимности на этом посту. Ранее Трамп уже критиковал такое решение, заявляя, что не считает Моджтабу приемлемым кандидатом для руководства государством.

Кроме того, Трамп дал понять, что Соединенные Штаты намерены влиять на дальнейшее развитие событий в Иране, в том числе и на процесс определения нового руководства страны.

В интервью ABC News на выходных он также намекнул, что Моджтаба Хаменеи может стать потенциальной целью для американских или израильских сил. По словам Трампа, если новый иранский лидер не получит поддержки Вашингтона, он “не продержится долго”.

