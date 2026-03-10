Режим в Иране может окрепнуть. Об этом заявила журналистка и автор книги The Heartbeat of Iran Тара Кангарлу в комментарии Sky News.

Смотрите также Иран заявил, что новый верховный лидер ранен: его не видели с начала операции США

Каким может быть новый лидер?

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может оказаться еще более жестким руководителем, чем его отец Али Хаменеи. Несмотря на ожидания Дональда Трампа по ослаблению иранского режима, война может завершиться появлением "младшей и более сильной версии" власти в Тегеране.

По словам журналистки, после назначения Моджтабы Хаменеи различные политические группировки Ирана продемонстрировали единство и поддержку нового лидера. Эксперт также отметила, что новый руководитель имеет полную поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который играет ключевую роль в подавлении оппозиции и контроле над политической системой страны.

По ее мнению, ближайшие дни могут появиться кадры массовых акций поддержки власти на улицах Ирана, несмотря на недавние авиаудары. Кангарлу отметила, что важной будет реакция Белого дома на новое назначение. Дональд Трамп. Ранее американский лидер говорил о смене режима как одной из целей войны против Ирана, пока только заявил, что "недоволен" этим решением.

Журналистка также не исключила, что новый лидер может стать потенциальной мишенью для атак, что создает дополнительную неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации.

Что известно о смене верховного лидера в Иране?