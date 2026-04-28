Прочитали по губам: Трамп заявил королю Чарльзу III, что Путин "хочет войны" и может "уничтожить все"
- Трамп во время встречи с Чарльзом III обсуждал вопросы безопасности и международной политики, в частности, упоминал Владимира Путина и его намерения по поводу войны.
- Король пытался избежать обсуждения этих тем, сосредотачиваясь на других вопросах во время визита.
Во время официального визита короля Великобритании в США президент Дональд Трамп поднял чувствительные темы уже с первых минут встречи. По словам экспертки по чтению по губам, он говорил о стрельбе и войне России.
Король Чарльз III пытался перевести разговор на другие темы. Об этом пишет New York Post.
Смотрите также Никакого другого президента не пытались столько раз убить,– Белый дом о покушении на Трампа
Что сказал Трамп королю Чарльзу ІІІ?
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Чарльзом III в Белом доме затронул темы безопасности и международной политики уже в первые минуты официального визита.
В частности, по прибытии королевской семьи в Белый дом он якобы вспомнил о стрельбе, которая произошла накануне во время ужина. В ответ британский монарх пошутил, что не хотел бы долго находиться на открытом месте.
Впоследствии американский президент, по данным экспертки, спросил у короля, все ли в порядке, и добавил: "Это нехорошо". После этого он перевел разговор на международную политику и упомянул Владимира Путина., заявив: "Поэтому сейчас я разговариваю с Путиным. Он хочет войны". Король Чарльз III пытался избежать этой темы, ответив: "Мы обсудим это позже", а впоследствии повторил: "В другой раз".
Впрочем, Трамп продолжил и предостерег: "У меня такое чувство… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население". После напряженной части разговора лидеры перешли к более нейтральным темам.
Президент США предложил осмотреть территорию и сказал: "Вы можете видеть прямо через это место… Хотели бы посмотреть?", на что Чарльз ответил: "Я уверен, что вы нам покажете". Позже Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп и королевской парой, в частности Камиллой, отправились на традиционный послеобеденный чай.
В программе визита также участвовало в садовой вечеринке в резиденции британского посла в Вашингтоне.
Какие заявления Трамп делал о Путине раньше?
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает контакты как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал взаимную ненависть между ними "смешной" и такой, что мешает урегулированию войны. В то же время Трамп выразил надежду, что конфликт удастся завершить.
В Кремле заявили, что десятки украинских беспилотников атаковали резиденцию Путина на Валдае. Российский диктатор сразу пожаловалась об этом Дональду Трампу. Президент США сначала выразил обеспокоенность, а затем, очевидно, начал "прозревать". В собственной соцсети Truth Social Дональд Трамп представил статью, в которой идет речь, что атаки на Валдай на самом деле не было, и в Кремле ее придумали.
Дональд Трамп заявил, что если бы россияне не погрязли в грязи со своими танками, они были бы в Киеве через 5 часов. Президент США снова критиковал Владимира Зеленского, утверждая, что у него якобы "нет козырей".