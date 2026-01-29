В ЕС не поддерживают идею Зеленского по объединенной армии Европы
- Каллас "не представляет" воплощение идеи Зеленского о создании объединенной армии Европы, считая это осложнением для процесса командования.
- Она подчеркнула, что создание новых военных структур может запутать процесс управления.
Кая Каллас заявила, что "не может представить" создание общей европейской армии. Она считает, что инициатива Владимира Зеленского может усложнить процесс командования.
Об этом высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас сказала журналистам на заседании Совета ЕС.
Что в ЕС думают об объединенных вооруженных силах?
Свою позицию Каллас объяснила тем, что у всех европейских стран есть собственные армии. К тому же армии 23 государств – часть структур НАТО.
Поэтому я не могу себе представить, что страны создадут отдельную европейскую армию. Поэтому должны быть армии, уже существующие. Надо смотреть, как это работает на практике,
– заявила глава европейской дипломатии.
Также Каллас отметила, что военное дело требует четкой иерархии командования, чтобы в случае угрозы "было понятно, кто и кому отдает приказы". В то же время формирование новых военных структур может запутать процесс управления, особенно в "тяжелые времена".
Если мы создадим параллельные структуры, это только размоет картину. А в тяжелые времена приказы могут просто потеряться,
– добавила она.
Объединенная армия Европы: что известно?
Президент Владимир Зеленский во время форума в Давосе призвал Европу сформировать собственную единую армию. По его мнению, не стоит полностью полагаться на НАТО в случае возможной угрозы.
Лидер Украины также отметил, что украинское войско может стать основой общей европейской армии.
Генсек НАТО Марк Рютте Рютте выступил против создания отдельной армии ЕС. По его словам, это будет дублировать функции Альянса и ослабит безопасность Европы.