Переговоры зашли в тупик, – CNN о решении Турции предложить обмен "1000 на 1000"
- Турция предложила обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000" во время переговоров в Стамбуле, пишет CNN.
- Предложение появилось после того, как переговоры зашли в тупик, в частности из-за требований России по выводу украинских войск с оккупированных территорий.
Турция во время переговоров в Стамбуле предложила обмен пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000" после того, как переговоры зашли в тупик.
Об этом пишет СNN, ссылаясь на слова турецкого чиновника, передает 24 Канал. В то же время он сказал, что разговор был более "позитивным", чем ожидалось.
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Что известно о предложении обмена
CNN, ссылаясь на источники, ранее сообщало, что российская делегация во время переговоров требовала от Киева вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – регионов, которые Россия пыталась незаконно оккупировать в 2022 году.
В тот момент, когда казалось, что ситуация безвыходная, мы предложили обмен пленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение на это,
– рассказал чиновник.
По его словам, это была ситуация, когда обе стороны садятся за стол, чтобы поговорить о "двух разных вещах". В то же время, по мнению турецкого чиновника, факт их приезда в Стамбул для переговоров "можно рассматривать как потребность найти выход".
К слову, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1000 на 1000" в ближайшее время. По его словам, Киеву уже известна дата, однако пока ее не будут озвучивать.