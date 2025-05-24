Самый положительный результат переговоров в Стамбуле, – Келлог отреагировал на обмен пленными
- Украине удалось освободить 697 человек из российского плена за два дня.
- Спецпредставитель США Кит Келлог назвал обмен пленными "самым положительным результатом" переговоров в Турции.
- Келлог подчеркнул необходимость достижения перемирия и прекращения убийств.
В течение двух дней Украине удалось освободить 697 человек из российского плена. Спецпредставитель президента США Кит Келлог прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией.
По его мнению, он является "самым положительным результатом" переговоров в Турции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кита Келлога.
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Что сказал спецпредставитель Трампа об обмене пленными
Спецпредставитель президента США положительно высказался об обмене пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000" и поблагодарил украинского министра обороны Рустема Умерова за весомый вклад в него.
В то же время Келлог отметил, что необходимо достичь перемирия и прекращения убийств.
Напомним, что 24 мая состоялся второй этап обмена пленными, удалось освободить 307 украинских защитников, среди них – военные, которые находились в неволе с 2022 года, и 27 защитников Мариуполя.
Тогда как 23 мая домой вернулись 390 человек, а именно 270 военных и 120 гражданских. В Координационном штабе рассказали, что тогда освободили 3 женщины и 387 мужчин.
Всего за два дня в Украину вернулись 697 человек. В воскресенье, 25 мая, ожидается продолжение обмена.