На його думку, він є "найпозитивнішим результатом" переговорів у Туреччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіта Келлога.

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Що сказав спецпредставник Трампа про обмін полоненими

Спецпредставник президента США позитивно висловився про обмін полоненими між Росією та Україною у форматі "1000 на 1000" та подякував українському міністру оборони Рустему Умєрову за вагомий внесок в нього.

Водночас Келлог зазначив, що необхідно досягнути перемир'я та припинення вбивств.

Нагадаємо, що 24 травня відбувся другий етап обміну полоненими, вдалося звільнити 307 українських захисників, серед них – військові, які перебували в неволі з 2022 року, та 27 захисників Маріуполя.

Тоді як 23 травня додому повернулися 390 людей, а саме 270 військових та 120 цивільних. У Координаційному штабі розповіли, що тоді звільнили 3 жінки та 387 чоловіків.

Загалом за два дні до України повернулися 697 людей. У неділю, 25 травня, очікується продовження обміну.