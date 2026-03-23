Интересная ситуация, – Курт Волкер раскрыл хитрый маневр Путина по поддержке Ирана
Россия могла предложить США договоренности о прекращении Москвой предоставления разведывательной информации Тегерану, в обмен на то, что Вашингтон не будет передавать разведданные Киеву. Однако США не согласились на это соглашение, и это было разумное решение.
Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, подчеркнув, что в Белом доме должны понимать, что Иран и Россия находятся на одной стороне вместе с Китаем, Северной Кореей, правительством Венесуэлы, Кубы и тому подобное. Это сторона диктатур, которые стремятся подавлять собственные народы и подрывать западное доминирование в мире.
Зачем Путин предложил США соглашение по обмену разведданными?
"Интересная ситуация, ведь россияне сначала отрицали обмен разведданными с Ираном, а потом предлагали его прекратить. Владимир Путин пытается получить выгоду сразу от двух заявлений", – отметил он.
Стоит знать. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев опроверг информацию, которая была опубликована в издании Politico, о предложении России США о прекращении передачи разведданных Ирану в обмен на отказ Белого дома в предоставлении аналогичной помощи Украине. В издании отмечалось, что якобы такое соглашение сам Дмитриев предложил Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи в Майами.
Соединенные Штаты, по его мнению, должны быть на одной стороне с Европой, Украиной, Израилем, Южной Кореей, народом Венесуэлы и народом Ирана. И если мы это понимаем, тогда надо воспринимать предложения, которые идут из Кремля, как не серьезные и как те, что не соответствуют нашим интересам.
На самом деле это способ затянуть войну в Украине, поссорить Запад с Киевом, и такие предложения никогда не будут действительно выполнены, если речь идет об Иране и России, которые якобы не нацелены против американцев в Персидском заливе,
– подчеркнул экс-спецпредставитель США по Украине.
Курт Волкер отметил, что пока этот режим будет находиться у власти, американские силы и интересы США в Персидском заливе, Европе и США будут оставаться мишенью иранского терроризма еще долгие годы.
Что известно о помощи Ирану со стороны России?
Владимир Зеленский заявил, что имеет "неопровержимые данные" о том, что Россия продолжаю передавать разведывательную информацию Ирану, используя собственные способности радиотехнической и радиоэлектронной разведки. Глава государства поделился этой информацией 23 марта после встречи с главой ГУР Олегом Иващенко.
Ранее Зеленский сообщал, что Россия передает Ирану не только разведывательную информацию, чтобы корректировать удары по американцам, а также в иранских "Шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, есть российские компоненты.
По мнению аналитика Совета внешней политики "Украинская призма" Евгения Костогрызова, заявления Дональда Трампа относительно того, что он не замечает, что Россия помогает Ирану, связаны с его страхом перед третьей мировой войной. Он уверен, что Кремль продолжит поддерживать Иран, хотя и ограниченно, и "будет делать это пока США на это закрывают глаза".