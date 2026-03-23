Геополитика Ближний Восток Интересная ситуация, – Курт Волкер раскрыл хитрый маневр Путина по поддержке Ирана
23 марта, 20:58
Виктория Грабовская
Основні тези
  • Россия предложила США соглашение о прекращении предоставления разведданных Ирану в обмен на то, чтобы США не передавали разведданные Украине, но США отказались.
  • Курт Волкер считает, что такие предложения из Кремля являются несерьезными и имеют определенную цель.

Россия могла предложить США договоренности о прекращении Москвой предоставления разведывательной информации Тегерану, в обмен на то, что Вашингтон не будет передавать разведданные Киеву. Однако США не согласились на это соглашение, и это было разумное решение.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, подчеркнув, что в Белом доме должны понимать, что Иран и Россия находятся на одной стороне вместе с Китаем, Северной Кореей, правительством Венесуэлы, Кубы и тому подобное. Это сторона диктатур, которые стремятся подавлять собственные народы и подрывать западное доминирование в мире.

К теме В WSJ заявили, что Россия активизирует военную поддержку Ирана: что говорит Кремль

Зачем Путин предложил США соглашение по обмену разведданными?

"Интересная ситуация, ведь россияне сначала отрицали обмен разведданными с Ираном, а потом предлагали его прекратить. Владимир Путин пытается получить выгоду сразу от двух заявлений", – отметил он.

Стоит знать. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев опроверг информацию, которая была опубликована в издании Politico, о предложении России США о прекращении передачи разведданных Ирану в обмен на отказ Белого дома в предоставлении аналогичной помощи Украине. В издании отмечалось, что якобы такое соглашение сам Дмитриев предложил Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру во время их встречи в Майами.

Соединенные Штаты, по его мнению, должны быть на одной стороне с Европой, Украиной, Израилем, Южной Кореей, народом Венесуэлы и народом Ирана. И если мы это понимаем, тогда надо воспринимать предложения, которые идут из Кремля, как не серьезные и как те, что не соответствуют нашим интересам.

На самом деле это способ затянуть войну в Украине, поссорить Запад с Киевом, и такие предложения никогда не будут действительно выполнены, если речь идет об Иране и России, которые якобы не нацелены против американцев в Персидском заливе, 
– подчеркнул экс-спецпредставитель США по Украине.

Курт Волкер отметил, что пока этот режим будет находиться у власти, американские силы и интересы США в Персидском заливе, Европе и США будут оставаться мишенью иранского терроризма еще долгие годы.

Что известно о помощи Ирану со стороны России?

  • Владимир Зеленский заявил, что имеет "неопровержимые данные" о том, что Россия продолжаю передавать разведывательную информацию Ирану, используя собственные способности радиотехнической и радиоэлектронной разведки. Глава государства поделился этой информацией 23 марта после встречи с главой ГУР Олегом Иващенко.

  • Ранее Зеленский сообщал, что Россия передает Ирану не только разведывательную информацию, чтобы корректировать удары по американцам, а также в иранских "Шахедах", применяемых на Ближнем Востоке, есть российские компоненты.

  • По мнению аналитика Совета внешней политики "Украинская призма" Евгения Костогрызова, заявления Дональда Трампа относительно того, что он не замечает, что Россия помогает Ирану, связаны с его страхом перед третьей мировой войной. Он уверен, что Кремль продолжит поддерживать Иран, хотя и ограниченно, и "будет делать это пока США на это закрывают глаза".