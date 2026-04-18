Даже не рассматривали: Иран опроверг заявления Трампа о передаче обогащенного урана США

Иран опроверг заявления американского президента Дональда Трампа относительно договоренностей с Тегераном о передаче запасов обогащенного урана США.

Позицию страны озвучил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи в эфире государственного телевидения, пишет The Wall Street Journal.

Передаст ли Иран уран для США?

Иран заявил, что не будет отправлять свои запасы обогащенного урана за границу, опровергая заявления президента США. Страна придерживается собственной позиции по сохранению контроля над своими ядерными активами.

Так же, как иранская земля важна и священна для нас, так же есть и обогащенный уран ... Передача урана в США не была для нас вариантом,

– сказал представитель иранского внешнедипломатического ведомства.

Он также опроверг сообщения о потенциальном окончательном прекращении обогащения урана, назвав подобные заявления частью медиакампании, направленной на влияние на переговорщиков и формирование хода переговоров.

Что заявлял Трамп об уране?

Дональд Трамп недавно сообщал о намерении Ирана отказаться от обогащения урана для прекращения огня, что американский президент расценивает как возможный прорыв в затяжных переговорах с Тегераном.

По данным СМИ, он заявлял, что значительную часть ключевых условий потенциальной сделки стороны уже согласовали. Президент США уточнял, что не планирует разблокировать замороженные иранские активы, несмотря на такие успехи.

До этого американский президент уверял, что Иран, мол, готов отказаться от разработки ядерного оружия на минимум 20 лет и передать запасы обогащённого урана США, и выразил надежду на соглашение.

Какова ситуация в регионе?