Трамп повысил градус напряжения: какой сигнал подал ему Макрон в своей речи

На фоне резких заявлений со стороны США и прекращения помощи Украине – с исторической речью выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Среди прочего он отметил, что Россия стала угрозой для Европы и начал дискуссии об использовании ядерного оружия.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что французский лидер в своем обращении к нации большое внимание уделил глобальной безопасности европейского континента. Одним из факторов безопасности он назвал ядерное сдерживание.

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Макрон дал сигнал Трампу

Разговоры о ядерном оружии всегда велись только в формате защиты. Сейчас все понимают, что Россия представляет реальную угрозу, поэтому нужно оперативное реагирование, развертывания сил и средств в случае применения Путиным этого оружия.

Макрон просто озвучил алгоритмы действий, их легализовал для того, чтобы они были известны миру и прежде всего России. Также он показал, что модель коллективной безопасности может работать даже без США.

Здесь он дал сигнал Трампу и не только по ядерной составляющей, а в целом, что Европа может действовать автономно, формировать силы, которые будут сверхмощными. А Трамп со своими идеями может остаться сам,

– подчеркнул генерал армии.

США никогда не смогут построить союз с Россией, а разговоры об экономическом, энергетическом сотрудничестве – не более, чем блеф. Страна-агрессор всегда была противником Соединенных Штатов, зато строила отношения с Китаем, Северной Кореей, Ираном, террористическими организациями. Все они являются врагами Америки.

"Трамп "взбудоражил" Европу, повысил градус напряжения, чтобы европейцы присоединились к процессу защиты. Соответственно думали о вооружении, технику, боеприпасы", – добавил Николай Маломуж.

Россия знает, что такое ядерная война

Руководители европейских стран говорят о том, что Украина является весомым игроком в сфере безопасности. У нее есть армия, которая наиболее боеспособна на всем европейском континенте.

Вряд ли ядерный формат действительно будет наработан, потому что это может привести к огромным потерям на территории всей земли. В случае ядерной войны ни США, ни Китай не будут стоять в стороне, поэтому говорится о противостоянии глобального уровня.

В России прекрасно понимают все последствия, поэтому используют угрозу ядерного удара только в информационной войне, проводят учения. Теперь страны ЕС дали реальный сигнал россиянам, что также готовы к действиям.