Иран снова запустил по Израилю ракеты, системы ПВО перехватывают цели, – ЦАХАЛ

Иран утром 22 июня снова запустил свои ракеты по Израилю. На местах уже развернуты комплексы ПВО, чтобы перехватить вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Что известно о новом иранском ракетном обстреле по Израилю

Около 07:31 ЦАХАЛ написал, что обнаружил ракеты, которые были запущены из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Оборонительные системы уже работают для перехвата угрозы.

После получения сообщения о тревоге общественность должна пройти в укрытие и оставаться там до отбоя. Выход из защищенного пространства разрешен только по четкому распоряжению. Продолжайте выполнять указания Командования тыла,

– отметили военные.

Уже через 6 минут в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана. ВВС Израиля уже осуществляют операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо, чтобы устранить угрозу.

"Оборона не является герметичной, поэтому важно продолжать выполнять указания Командования тыла", – отметили в Армии обороны Израиля.

В 08:01 ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил вторую волну своих ракет по Израилю. Военные призвали граждан не публиковать и не распространять видеозаписи и фото с мест попадания. Система противовоздушной обороны сейчас обнаруживает и перехватывает угрозы.

Журналисты The Times of Israel пишут, что, по оценкам ЦАХАЛ, во время последней атаки на Израиль с территории Ирана было выпущено около 20 - 30 баллистических ракет. Медики обследуют несколько мест падения ракет, чтобы выявить, есть ли потенциальные пострадавшие.

В сети также распространяют видео со следами от иранских ракет над Израилем.

Иран атаковал Израиль 22 июня / Видео с аккаунта @JoeTruzman в соцсети Х

Авиакомпания El Al объявила, что отменяет все рейсы из-за закрытия воздушного пространства Израиля. Это касается как вылетов, так и прибытий.

Самолеты, которые уже были в пути в аэропорт Бен-Гуриона в Тель-Авиве, направляют в другие аэропорты.

К слову, издание NBC News сообщило, что израильская система "Железный купол" в последних атаках перехватывала только 65% иранских ракет. Ранее этот показатель был почти 90%.