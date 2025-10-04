Президент США Дональд Трамп жестко оскорбил Владимира Путина, назвав российскую армию бумажным тигром. Диктатору пришлось даже лично оправдываться, однако в Вашингтоне, как и в Брюсселе, выводы делают на основе реальных фактов, а не пропагандистских нарративов. Поэтому Россия может и дальше делать вид, что побеждает, но никто на это не купится.

Министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин в интервью 24 Каналу заметил, что даже в самом Кремле есть изменение нарративов. Как это повлияет на обстрелы Украины, к чему готовится Трамп и причастен ли Китай к российским атакам на Европу – читайте далее в материале.

Интересно Путин имеет три цели, связанные с ЕС и НАТО: The Economist назвал их

Обстрелы Украины могут усилиться, потому что в Кремле кое-что изменилось

Известный израильский военный историк Юваль Ной Харари опубликовал статью в Financial Times о том, что Украина побеждает Россию, а Владимир Путин находится в тупике. Процитирую его: "Поскольку Россия не добилась преимущества в воздухе и на море, не смогла прорвать оборону на суше, ее стратегия теперь – заставить Штаты и ЕС поверить, что Украина проигрывает". Как вы оцениваете его анализ ситуации?

Я его уважаю, но не понимаю, и скажу, почему. Россия может делать вид, что побеждает на пропагандистском уровне, но невозможно убедить Соединенные Штаты или ЕС в том, во что они не верят или не чувствуют на основе фактов. Также у меня впечатление, что американская администрация точно не считает, что время работает против нее.

Им важно показать результат до промежуточных выборов, до которых остался еще год. Но этот год также будет сложным для России из-за проблем в экономике и сложности поддерживать такую же интенсивность боевых действий. С этим связан троллинг Дональда Трампа с бумажными тиграми, на который Владимир Путин был вынужден среагировать. Это также показывает уязвимость к такой аргументации.

Кроме того, Европа, хоть и суперосторожно, но начала реагировать на гибридную войну против себя. Об этом говорит задержание российского танкера, который был под бенинским флагом (танкер теневого флота России – 24 Канал). Европейцы пытаются понять, откуда запускают дроны. Также там пробуют поднять уровень готовности в секторе безопасности и оборонном секторах.

Полное интервью с Павлом Климкиным: смотрите видео

Путин, выступая на Валдайском клубе, отметил, что они там очень внимательно следят, как они говорят, за вооружением Европы. Поэтому убедить кого-то (что Россия побеждает – 24 Канал) Москве сложно.

Что беспокоит Запад, так это наша устойчивость и способность держать ее и не попасть даже в локальный коллапс – военный, экономический или какой-то другой.

Думаю, сейчас обстрелы будут гораздо более интенсивными. Это и критическая, и газовая, транспортная инфраструктуры. Это будет усиливаться, поскольку в России также понимают, что время точно не работает на них. Раньше они были в этом уверены или почти уверены.

Поэтому аргументация, что кому-то нужно как-то подготовиться к российским нарративам, для меня не работает. Поскольку в Вашингтоне, да и, собственно, в европейских столицах делают свои выводы на основе реальной разведки и фактов.

То, что мы точно не проиграем, – это на самом деле аргумент, который заходит на США и Европу. Они по-своему понимают, что такое критерии победы или непродвижения вперед. И это не только в отношении территории. Это также и о потерях, экономической выносливости. Здесь много параметров.

Действительно ли Трамп готов дать "Томагавки"?

Относительно "Томагавков". Председатель ОПУ Андрей Ермак сказал в интервью, что Великобритания могла помочь и изменить мнение Трампа. Мы видим, что США сейчас будут делиться дополнительной разведывательной информацией, звучат мысли относительно крылатых ракет. Это элемент запугивания от Трампа? Реально ли он сейчас на нашей стороне?

Давайте здесь отделим политические сигналы и реальные действия. Я не вижу сейчас политической воли поставлять нам "Томагавки". Даже инфраструктура для технической поддержки и запуска "Томагавков" у нас сейчас отсутствует. Это непростая военная и техническая задача, даже если политическое решение принято. Но сам факт вброса этого в публичное пространство является важным. То, что это звучит именно от американцев, тоже важно.

Пока я не вижу такого желания у них, но это не значит, что американцы не будут поставлять другие виды крылатых ракет. Они у них есть. Одна из них называется JASSM. Это достаточно эффективная ракета, которую не просто сбивать. К сожалению, российская ПВО адаптируется. Поэтому надо ставить перед ними новые задачи.

Справка. Ракета JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух-земля", которую запускают с самолетов. Она способна поражать цели на расстоянии до 370 километров (а в версии JASSM-ER – до 1000 километров), обходя системы ПВО благодаря малозаметности. По состоянию на 2024 год изготовлено 6529 таких ракет.

Если американское руководство предоставит дополнительную разведку, новое оружие, то все это будет реальным стратегическим скачком в мышлении от сегодняшней американской администрации. Даже без каких-либо "Томагавков". Троллинг и поднятие ставок в публичной риторике не берутся с потолка, особенно когда об этом говорят в Соединенных Штатах.

Обратите внимание на выступление Путина, о котором я уже говорил. Он очень осторожно говорил лично о Трампе и об американской администрации. Он там наезжал на европейцев, но это уже почти обычный тезис, без которого его выступление довольно сложно представить. В то же время с американцами он вел себя очень и очень осторожно.

Это не значит, что Трамп захочет завтра радикально укрепить свою позицию и начать новую волну давления. Но он хотя бы демонстрирует, что это теоретически возможно. Поэтому мы еще не в действиях, но точно в изменении риторики и точно будем надеяться на изменение тактики. А смены стратегии я пока что не вижу.

Как Трамп жестко унизил Путина?

Почему Путин решил ответить именно на фразу Трампа о бумажном тигре? В России постоянно что-то раскручивали вокруг этой темы?

Как говорят на районе: "Нельзя оставить такую фразу без ответа". Вот Путин и ответил. Тот прекрасно понимает, что на эту фразу должен отвечать именно он, и от него ожидали этого. Путин мог бы оставить это и как-то потроллить Трампа в ответ, но он решил ответить серьезно. Это его задело. Они же постоянно рассказывают, что воюют с целым НАТО. Потом говорят, что нет. Они сами должны понять, о чем говорят, но это уже другая история.

Бумажный тигр и последний троллинг Трампа жестко задел Путина. Посмотрите, как Трамп еще раз вспомнил Дмитрия Медведева, которого присадили. Он теперь не наезжает на американскую администрацию. Российская линия в отношении Трампа и американцев является очень осторожной. Однако в этом случае Путин не смог оставить бумажного тигра без ответа. Это рассматривалось бы как слабость в России.

Обратите внимание! Дональд Трамп 30 сентября заявил, что разочарован Путиным, а российскую армию назвал бумажным тигром. Также Трамп назвал Медведева тупым. Зато Путин, комментируя это, сказал, что если Трамп считает армию России бумажным тигром, то пусть попробует разобраться с ней.

Может ли Россия неожиданно напасть на Европу?

Совсем другая риторика у Путина, когда он говорит о Западе. Он публично насмехается над Западом, когда говорят об атаках дронов по Европе. Почему он это делает? Может ли он готовить полномасштабное вторжение на территорию Европы?

Пусть готовит. Для нас это только в плюс. Тогда Европа поймет масштаб того, как он может действовать. Это будет следующим фундаментальным шоком после начала 2014 года и полномасштабного вторжения. Но подготовить вторжение в одну из стран при имеющемся уровне разведки достаточно сложно. Применить что-то неожиданное почти невозможно.

Он может, конечно, запускать дроны, поскольку считает Европу слабым звеном. Но Европа, понимая это, должна укрепляться. Это тоже работает в нашу пользу. Несколько пренебрежительная манера Путина говорить о Европе также работает в нашу пользу, поскольку Европа понимает отношение с его стороны. Далеко не все понимают глубину презрения, которое существует у него в отношении Европы.

То, что Европа серьезно думает над построением сектора безопасности и обороны, по крайней мере начинает выделять дополнительные средства, – это реакция на то, что мы видим. Поэтому пусть себе говорит. Чем больше говорит – тем больше это работает для нас и для будущей безопасности Европы. Как по мне, чем больше таких высказываний, тем лучше.

США готовятся к войне?

Дональд Трамп и Пит Хегсет публично говорят, что надо готовиться к войне, восстанавливать мощь США. Об этом они как раз говорили во время встречи с военными. К какой войне, по вашему мнению, готовятся США? Возможно, это связано с тем, что США перебрасывают самолеты-заправщики на Ближний Восток, отправляют ядерные подводные лодки к берегам России, – это все связано?

Трамп говорил о подводных лодках. Мы видим укрепление давления вокруг Ближнего Востока, и Трампу нужно поддержать будущую реализацию своего плана, если он заработает. Он представил этот план из 20 пунктов. Там есть много всего, что нельзя осуществить без присутствия, в частности силового. Я имею в виду не только военное, а в широком смысле силовое, безопасностное присутствие.

Поэтому главная история для него сейчас – поднимать ставки для того, чтобы реализовывать свои намерения и задачи. Он будет это делать, он не просто так переименовал Министерство обороны в Министерство войны. Это не означает, что он развяжет войну завтра или послезавтра. Но он говорит, что готовность к войне – это естественное состояние.

Если эта готовность к войне является естественным состоянием в США, то почему готовность к войне не может быть естественным состоянием в Европе? Мы же видим в реальных, конкретных действиях концепцию тотальной обороны в Финляндии. Над ней думают в Швеции и Польше, но почему не в других странах Евросоюза? Как по мне, это тоже работает в нашу пользу.

Кстати Вторжение в Венесуэлу или внутренняя война: для чего Трамп собрал сотни генералов

Будет ли Трамп поднимать ставки? Не исключаю. В каких регионах – сложно спрогнозировать. Я сознательно не хочу это делать. Будет ли Трамп фокусироваться на нашем регионе? Вряд ли. Думаю, это будет прежде всего Тихоокеанский регион и, возможно, Индо-тихоокеанский регион, а Ближний Восток к нему является касательным.

Будет ли Трамп последовательно поднимать ставки именно сейчас? Посмотрим. Вы же видите, что риторику он меняет. Пока мы не видим изменения стратегии, но это может произойти, если Трамп решит, что это критично для американских интересов.

Может ли Россия ударить по АЭС на фоне угроз?

Путин утверждает, что это якобы Украина обстреливает ЗАЭС, поэтому Россия должна зеркально ударить. Может ли Путин пойти на такой максимум?

Вряд ли, но удары по инфраструктуре (Украины – 24 Канал), очевидно, возможны. В сегодняшней реальности очень просто доказать, кто наносит удары и по кому. Поэтому, если он это утверждает, пусть предоставляет доказательства, поскольку слова, с точки зрения доверия, которого нет давно и окончательно, на самом деле не работают. Но удары по критической инфраструктуре показывают, что в этой реальности все возможно.

Возможны ли удары непосредственно по АЭС? Сегодня я отношусь к этому скептически.

Интересно, почему же они тогда эту ЗАЭС доводят до аварийного состояния? Для того, чтобы нас обвинять постоянно в этом?

Чтобы показать, что нужно двигаться в смысле понимания, что будет с ЗАЭС, а также шантажировать, и не столько нас, сколько Запад, относительно возможности без соблюдения договоренности. ЗАЭС для них является частью этого комплекса договоренности. То есть то, что делается вокруг ЗАЭС, – это не сигнал для нас, это сигнал для Запада.

Стал ли Казахстан союзником Украины?

Возможно, у нас появился новый союзник? Говорится о Казахстане, потому что дроны атаковали Орский НПЗ, который близко к границе с Казахстаном. Россия решила обвинить Казахстан, что якобы мы запустили дроны с их территории. Кроме того, Казахстан не пропускает в Россию китайскую электронику. Что вы об этом думаете? Действительно ли встреча Зеленского с Токаевым имела такое решающее значение?

Если имела, то я буду очень рад. Казахи давно пытаются балансировать разные подходы. Они не будут портить отношения с Москвой, но тем более не будут портить отношения с Пекином. Если они там что-то не пропускают, то найдут какой-то формальный повод.

Понятно, что все то, что проходит через Казахстан или очень часто через Кыргызстан, с таким же успехом может прямо идти на Россию, поскольку при современном уровне разведки, открытых источников и анализа этих источников что-то спрятать практически невозможно. Да, какие-то небольшие партии, но, если речь идет о чем-то серьезном, абсолютно невозможно.

Очевидно, что руководство Казахстана не отдавало каких-то приказов о запуске дронов со своей территории. Это в Москве также понимают. Сколько бы они не проводили зачистку, я на самом деле не представляю, под каким соусом они ее будут делать.

Помните, когда-то были беспорядки в Алматы и не только? Там тогда приняли решение по силам ОДКБ, которые этому помогали. Но потом, хотя это официально неизвестно, считается, что китайцы четко ограничили применение таких сил на территории Казахстана как географически, так и учитывая период их применения.

Поэтому Казахстан будет балансировать. Он не будет портить отношения с Москвой, но все больше ориентируется на Китай. Это Москве очень и очень не нравится, несмотря на все декларации. Мы можем услышать еще много чего, но без предварительных консультаций с китайцами любые действия, даже очень такие мягкие, в отношении Казахстана в сегодняшней реальности невозможны.

Почему Венгрия уже не будет покупать российский газ?

По вашему мнению, действительно ли смогли дожать Виктора Орбана? Появилась информация, что Венгрия, которая постоянно говорила, что не откажется от российской нефти и газа, будет покупать газ у французского поставщика.

Венгрию, конечно, не дожали. Вопрос в том, что для Орбана очень важно выиграть выборы в апреле следующего года. Одна из таких фишек – это не увеличение тарифов на электричество и на энергоносители. Он, конечно, будет диверсифицировать поставки, искать, где безопаснее и дешевле.

Однако поставки из одного источника для него, во-первых, политически сложные, поскольку давление на него существует и внутри Венгрии, и в Европейском Союзе. А во-вторых, опасны. Представьте себе, что-то срывается, и что тогда – Венгрия без ничего? Поэтому это часть этой истории. Никто Орбана пока еще не дожал.

Орбан – опытный политик и играет в свою игру в контексте выборов, но он будет всегда балансировать внутри ЕС. Он считает себя таким несколько плохим мальчиком внутри ЕС, которому больше позволено. У него есть там внутренняя непубличная поддержка внутри. Но я считаю, что при всей риторике, которая сейчас бдит, и часть этой риторики действительно очень плохая и негативная. Все равно мы с венграми, хоть и непросто, но в перспективе способны договориться.

Будет ли Орбан блокировать наше вступление в ЕС или просто с мнением Венгрии не будут считаться?

Это будет очень сложно, поскольку решения принимаются консенсусом. Я думаю, что Орбан будет продавать каждое свое решение за что-то: за разблокирование средств, за какие-то решения. Нам все равно нужно посмотреть на нашу венгерскую общину. Не в смысле того, чтобы мы делали какие-то уступки – этого очевидно не будет, – а в смысле того, как применяются нормы ключевых законов.

Там на самом деле можно обо всем договориться, если на это есть желание, то есть то, что называется политической волей. По состоянию на сегодня особого желания с венгерской стороны нет. Но это желание быстро возникнет, когда мы будем в другой избирательной ситуации.

Какие-то вещи придется поощрять под ключевые положения европейских конвенций, учитывая процедуры. Главное, чтобы мы показали Венгрии, что наши венгры, они, собственно, наши. То есть мы о них должны беспокоиться, и это наше сотрудничество с Венгрией, а не венгры, которые там что-то делают и пытаются сотрудничать с нами.

Это наша история, и мы должны ценить своих венгров, многие из них сейчас в рядах Силы Обороны. Мы должны показать им, что Украина – это их будущее. Учитывая идентичность, мы готовы принимать решения, если мы все смотрим в наше общее украинское будущее.

Причастен ли Китай к атакам России на Европу?

Действительно ли Китай мог не знать о воздушных нападениях России на Европу? Есть предположение, что Путин и Си Цзиньпин могли согласовать план, что пока Россия атакует страны НАТО, в частности в Европе, то Китай будет готовиться к нападению на Тайвань.

Это звучит как бред. Думаю, руководство в Пекине действительно использует все возможное, чтобы не позволить путь Тайваню к независимости. Но руководство Китая, так же как китайский дракон, хочет обнять Тайвань. Но точно не захватить его, поскольку это не только разрушит китайский имидж, но и создаст ему фундаментальные проблемы как в контексте санкций, так и в контексте любых военных балансов.

Знал ли это об этом Китай? Я не знаю, но это рискованная история также для китайцев. Именно Европейский Союз является первым торговым партнером для Китая. Это 900 миллиардов долларов плюс – безумная сумма. Если европейцы даже косвенно сделают вывод, даже без надлежащей разведывательной информации, что Китай мог об этом знать, это нанесет сокрушительный удар по отношениям между Китаем и Европой. Для чего это Китаю? Я совсем не понимаю. Поэтому я такую логику не поддерживаю.

Думаю, у китайского руководства есть свои планы относительно Тайваня, но поддерживать эти эскапады (выходки – 24 Канал)... Я сознательно говорю "эскапады", поскольку это элементы гибридной войны. То, что происходит сегодня в Европе, не является уже провокацией.

Для китайцев поддерживать это является рискованной историей. Я очень сомневаюсь, что они об этом проинформированы, в частности о том, какая цель этого и для чего это делается. А цель совершенно понятна:

тестирование – реакции, временной реакции и способов;

дестабилизация европейских обществ;

попытки оставить часть систем ПВО для себя, которые бы они (европейцы – 24 Канал) могли нам достаточно быстро или хотя бы в ближайшее время передать.

Эти три фундаментальные причины перекрываются, как вы понимаете. Но, как по мне, ни одна из этих причин не является для китайцев ключевой для того, чтобы они рисковали своей даже осведомленностью об этом. Так что в этом я сильно сомневаюсь.