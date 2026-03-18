В WSJ заявили, что Россия активизирует военную поддержку Ирану: что говорит Кремль
В Кремле отказались комментировать факт оказания военной помощи Ирану и намекнули, что соответствующие публикации западных СМИ якобы являются "информационными вбросами".
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Читайте также Россия делится спутниковыми снимками и дроновыми технологиями с Ираном, – WSJ
Помогает ли Россия Ирану?
Представитель Путина заявил, что вокруг войны на Ближнем Востоке появляется много различных сообщений, подавляющее большинство которых якобы являются "информационными вбросами".
Не считаем необходимым комментировать каждое из этих сообщений. По этому поводу были вопросы и комментарии представителя США, которые говорили, что никакой информации по этому поводу не имеют,
– ответил Песков.
Напомним, недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия активизирует поддержку Ирана на фоне военных действий США и Израиля на Ближнем Востоке.
По данным источников, Москва передает Ирану спутниковые снимки, а также технологии, связанные с беспилотниками, чтобы повысить эффективность ударов по американским силам в регионе. Речь идет, в частности, о компонентах модернизированных дронов типа "Шахед", которые улучшают системы связи, навигации и наведения.
Кроме технической помощи, российская сторона консультирует иранских военных по тактике применения беспилотников.
Как Украина помогает странам Ближнего Востока?
18 марта спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что на Ближний Восток уже отправили 210 украинских военных экспертов. Специалисты работают в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте, в частности помогают защищать объекты США от атак Ирана.
В целом в течение последних недель с запросами о помощи к Украине обратились 11 стран. В МИД добавили, что часть из них "уже поблагодарила за практическую помощь".
Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Канала предположил, что сейчас Украина за рубежом работает на свою репутацию и использует возможность продать технологии и продукты собственного военно-промышленного комплекса.