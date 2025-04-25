Могут ли США признать Крым российским: экс-посол назвал 2 важных нюанса

США не могут признать временно оккупированный Крым территорией России. Есть 2 важных аспекта, которые подтверждают это. Прежде всего если опираться на международное право, то это невозможно.

Единоличное признание Крыма российским со стороны США будет иметь очень много разных последствий. Это 24 Каналу отметил дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

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"Здесь есть 2 аспекта. Если мы говорим, что мы привязываемся к международному праву сейчас, то это невозможно. Единоличное признание США влечет за собой очень много разных последствий. С этой точки зрения они фактически отказываются от признания действующей международно-правовой системы, начиная от Устава ООН", – пояснил он.

Угроза для интересов США

Валерий Чалый отметил, что также есть много других нюансов. Прежде всего важно, что дискуссий относительно статуса полуострова нет. Крым – это территория Украины. Поэтому с правовой точки зрения это действительно невозможно.

Есть очень много позиций, которые касаются интересов Вашингтона. Юридически оформить признание Крыма российским невозможно. Но в случае, если Штаты будут принимать это де-факто, то Россия может разместить там ядерное оружие. Союзники США будут очень недовольны.

Носители ядерного оружия там есть. Хранилища ядерного оружия с советских времен есть, которые дальше могут быть не только расконсервированы, но и оборудованы. Осталось только перенести тактическое ядерное оружие. Поэтому я сомневаюсь, что страны Черноморского бассейна, Турция прежде всего, будут в восторге,

– сказал дипломат.

Кроме того, есть вопрос контроля самого моря. Россияне блокировали прохождение кораблей, создавали опасности, чтобы туда не заходили судна. Поэтому это угрозы и для торговли. Есть множество причин, почему это играет против интересов США.