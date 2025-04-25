Единоличное признание Крыма российским со стороны США будет иметь очень много разных последствий. Это 24 Каналу отметил дипломат, посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый.

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"Здесь есть 2 аспекта. Если мы говорим, что мы привязываемся к международному праву сейчас, то это невозможно. Единоличное признание США влечет за собой очень много разных последствий. С этой точки зрения они фактически отказываются от признания действующей международно-правовой системы, начиная от Устава ООН", – пояснил он.

Угроза для интересов США

Валерий Чалый отметил, что также есть много других нюансов. Прежде всего важно, что дискуссий относительно статуса полуострова нет. Крым – это территория Украины. Поэтому с правовой точки зрения это действительно невозможно.

Есть очень много позиций, которые касаются интересов Вашингтона. Юридически оформить признание Крыма российским невозможно. Но в случае, если Штаты будут принимать это де-факто, то Россия может разместить там ядерное оружие. Союзники США будут очень недовольны.

Носители ядерного оружия там есть. Хранилища ядерного оружия с советских времен есть, которые дальше могут быть не только расконсервированы, но и оборудованы. Осталось только перенести тактическое ядерное оружие. Поэтому я сомневаюсь, что страны Черноморского бассейна, Турция прежде всего, будут в восторге,

– сказал дипломат.

Кроме того, есть вопрос контроля самого моря. Россияне блокировали прохождение кораблей, создавали опасности, чтобы туда не заходили судна. Поэтому это угрозы и для торговли. Есть множество причин, почему это играет против интересов США.