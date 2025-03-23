"Существует мнение": Уиткофф о своем заявлении о "референдумах" на оккупированных территориях
- Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что главной проблемой в урегулировании войны являются временно оккупированные территории Украины, поскольку Россия ссылается на так называемые "референдумы".
- Уиткофф подчеркнул, что необходимо четко определить суть проблемы, ведь ни один конфликт невозможно решить без установления фактов.
Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что "самой большой проблемой" в урегулировании войны являются временно оккупированные части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. По его словам, в этом вопросе Россия ссылается на так называемые "референдумы".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое интервью Уиткоффа ведущему Такеру Карлсону.
Читайте также "Потому что сейчас есть НАТО": Уиткофф заявил, что Путина не стоит сравнивать с Гитлером
Уиткофф прокомментировал "референдумы" Путина
Стив Уиткофф прокомментировал свое заявление, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей якобы проголосовали на так называемых "референдумах" за то, чтобы быть "в составе" России.
В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия. Я не становлюсь ни на одну сторону,
– подчеркнул он.
По словам спецпредставителя президента США, сейчас прежде всего необходимо четко определить суть проблемы, ведь ни один конфликт невозможно решить без установления фактов.
И мы именно это и делаем – устанавливаем факты,
– подчеркнул Уиткофф.
К слову, в интервью Такеру Карлсону Уиткофф также раскритиковал план британского премьера Кира Стармера, который касается возможного размещения миротворческой миссии в Украине. По его словам, европейцы "стали в позу" и якобы упрощенно воспринимают события.