Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое интервью Уиткоффа ведущему Такеру Карлсону.

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Уиткофф прокомментировал "референдумы" Путина

Стив Уиткофф прокомментировал свое заявление о том, что жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей якобы проголосовали на так называемых "референдумах" за то, чтобы быть "в составе" России.

В самой России существует мнение, что эти территории являются российскими, что там состоялись референдумы, которые оправдывают эти действия. Я не становлюсь ни на одну сторону,

– подчеркнул он.

По словам спецпредставителя президента США, сейчас прежде всего необходимо четко определить суть проблемы, ведь ни один конфликт невозможно решить без установления фактов.

И мы именно это и делаем – устанавливаем факты,

– подчеркнул Уиткофф.

К слову, в интервью Такеру Карлсону Уиткофф также раскритиковал план британского премьера Кира Стармера, который касается возможного размещения миротворческой миссии в Украине. По его словам, европейцы "стали в позу" и якобы упрощенно воспринимают события.