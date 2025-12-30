Реально ли закончить войну уже в 2026 году: интервью с вице-маршалом Британии

Украина, несмотря на российское давление, продолжает удивлять мир незаурядными военными операциями. За 2025 год таких было немало. Вероятно, ни Россия, ни США и Европа не ожидали, на что на самом деле способен Киев. Однако точечные операции, даже с блестящими результатами, не могут сами собой закончить войну. Для этого необходима поддержка союзников – как военная, так и экономическая.

Пилот Королевских ВВС в отставке, военный аналитик Sky News Шон Белл в интервью для 24 Канала объяснил, что Путин не планирует заканчивать войну в ближайшее время. Однако это не означает, что остановить его невозможно. Удастся ли закончить войну в 2026 году и что именно этому может поспособствовать – читайте далее в материале.

Какая спецоперация Украины была знаковой в 2025 году?

Я хотел бы подвести итоги основных событий года по войне в Украине и обсудить смелые украинские спецоперации. Украинские подводные беспилотники поразили российскую подводную лодку в Новороссийске, прорвав военно-морскую оборону. Также впервые БПЛА ударили по российскому нефтяному танкеру в Средиземном море за более чем 2 тысячи километров от Украины. Легендарная "Паутина", когда дроны уничтожали стратегическую авиацию России. Что для вас стало самым ярким событием 2025 года в контексте украинских ударов вглубь России?

Это был впечатляющий год. За это время Украина продемонстрировала удивительные возможности. Некоторые из них будут раздражать Россию, например такие, как удар по подводной лодке класса "Кило". Повлияет ли это на ее способность вести войну? Нет. Но это можно назвать прекрасным примером того, что смогла достичь Украина.

Для меня ключевой является возможность атаковать энергетическую инфраструктуру. Это значительное достижение. Россия – большая страна. Украина разрабатывает собственное оружие, которое может поражать цели далеко на территории России. Например, ракета "Фламинго". Вы пытаетесь изготавливать 200 таких ракет в год, она боеспособна и наносит вред России.

Но для меня самым ярким моментом является операция "Паутина". Одним из ключевых моментов этой войны является то, что России так и не удалось установить контроль над воздушным пространством. В любой войне, если вы контролируете воздух, то усложняете жизнь сухопутным войскам, поскольку они подвергаются атакам не только с земли, но и с воздуха. Но России это не удалось, несмотря на большое количество боеспособных самолетов.

Эта операция, проведенная на территории России, вывела из строя почти 20 самолетов, при чем ориентировочно 10 из них были полностью уничтожены. Но что еще важно? Россия утверждает, что у нее много истребителей и авиации дальнего радиолокационного обнаружения, но у нее не так много резервных самолетов.

Там много неисправных бортов, которые россияне называют "донорами". Они снимают детали с одних, чтобы поддерживать исправность других. Сам факт, что Россия перебросила много своих самолетов в тыл, атакованная Украиной авиация наверняка была из числа немногих полностью работающих.

Я знаю по опыту Великобритании, в последующие месяцы мы наблюдали заметное уменьшение активности российских самолетов, которые угрожали нашему побережью. Так что это была очень эффективная атака. Это заставит Россию дважды подумать. Это был удачный пример украинской изобретательности, храбрости и креативности.

О последствиях спецоперации в Новороссийске

Давайте также обсудим атаку на подводную лодку "Варшавянка". Подтвержденное поражение произошло в Новороссийске – главном военно-морском центре России на Черном море. Как украинские беспилотники смогли прорваться через оборону России и как вы оцениваете реакцию российской стороны после атаки? Россияне потопили несколько барж в своем порту и заблокировали выход собственного флота оттуда.

Это действительно интересно. Сыграют ли подводные лодки ключевую роль в войне в Украине? Пожалуй, нет. У них была возможность атаковать торговые суда, которые доставляли часть украинского зерна на экспортные рынки, но им это сделать очень сложно. Украина смогла использовать очень умный подводный беспилотник, чтобы пройти оборону под водой и атаковать российскую подводную лодку. Они строятся годами. Дело не только в деньгах, но и в том, сколько времени занимает его изготовление. Если уничтожить одну из таких, то это серьезный ущерб для русских.

Меня поразило, что Запад, когда война только началась, опустошил свои склады оружия, чтобы помочь Украине, но этих запасов оказалось недостаточно. Далее нужно создать свою оборонную промышленную базу, чтобы она могла доставлять оружие для войны. В Великобритании есть поговорка: "Солдаты выигрывают бой, а нации – войну". Поэтому надо наладить работу оборонной промышленности.

Россия тратит сейчас ориентировочно 7% ВВП, почти 40% всех расходов на оборону, и при этом производит и закупает много необходимого ей оружия. В Украине такой экономики нет, у нее это десятая часть экономики России.

Мы не можем производить оружие. Испытания и оценка займут слишком много времени. Но следует передавать Украине технологии, поддержку и помощь. Она имеет очень умных людей, которые изготавливают дроны и тестируют их на войне.

Для них не нужна масштабная программа испытаний. Вы можете просто запустить их и посмотреть, как они работают. Атака на подводную лодку класса "Кило" застала Россию врасплох и бесспорно заставила ее больше волноваться о защите своих активов, а не только нападение на Украину.

В Москве начали чувствовать войну

Еще одна успешная спецоперация – убийство высокопоставленного российского генерала в центре Москвы. Российский генерал Фанил Сарваров, начальник управления оперативной подготовки Генштаба вооруженных сил России, погиб в результате взрыва автомобиля, когда пытался выехать с парковки. Как вы оцениваете эту, вероятно, украинскую операцию и период ее проведения? Это еще один сигнал администрации США о том, что Украина дальше ведет борьбу?

Украина не взяла на себя ответственность за убийство, но, честно говоря, не так много людей, стран, которые могли бы это сделать. Это вызвало определенную боль, но у России на данный момент много генералов. Я считаю, важнее то, что это было сделано на улицах Москвы.

Мне кажется, что все, что приближает войну к москвичам, имеет очень большое значение. Складывается впечатление, что, кроме того, что они не могут пойти в Mcdonalds в центре Москвы и у них есть нехватка топлива, большинство жителей Москвы ничего не волнует, они особо не думают о войне. Когда в вашем городе взрывается автомобильная бомба, это обращает ваше внимание, это очень важно.

Выбор времени – очень интересный, потому что президент Трамп находится у власти уже год, и почти каждый день он говорит, что переговоры продолжаются, что они достигли больших успехов. Но МИ-6, военная разведывательная служба Великобритании, заявила, что нет никаких доказательств того, что Путин хотя бы приблизился к рассмотрению вопросов о переговорах.

Это подтверждается действиями России – это продолжение войны. Недавно россияне запустили почти 650 беспилотников и 20 ракет по Украине, несколько человек погибло. Целью была энергетическая инфраструктура. Такие действия России не свидетельствуют о ее готовности остановить боевые действия в ближайшее время. Поэтому я скептически отношусь к переговорам.

Конечно, они должны быть, но большинство людей, которые имеют опыт в этом, считают, что Путин остановится только после достижения своих военных целей или если его заставят остановиться или экономическими, или военными способами.

Украинские удары по энергетике эффективны, но в военном контексте Украине нужны Tomahawk. Необходимо ввести бесполетную зону на территории части Украины, а также нарастить военно-промышленную базу западных стран, особенно европейских, чтобы начать наносить реальное военное воздействие на поле боя.

Какой самый сложный вопрос в мирных переговорах?

Давайте обсудим последнее предложение США для завершения войны в Украине. Согласно ему, украинские войска должны быть выведены из Донбасса, а российские останутся на своих местах. Украина получит гарантии безопасности по типу Статьи 5 НАТО, вступит в ЕС и получит средства на восстановление. Как вы оцениваете американское предложение? Должна ли Украина его принять?

Не имеет значения, что думаю я. Понимаете, это украинская война, и только украинцы могут решить, чего они хотят. Меня несколько расстроил первоначальный мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом Трампом, потому что с военной точки зрения он выглядел как капитуляция. Это выглядело как отказ от части земель, ограничение численности армии и невозможность присутствия западных сил на украинской территории. Для меня это похоже на капитуляцию.

С тех пор Европа активизировалась и смогла убедить Америку быть немного осторожной в высказываниях. Я думаю, что войне необходимо положить конец. Давайте посмотрим правде в глаза. Скоро будет четвертая годовщина войны, и пока не похоже, что Россия собирается остановиться. Понадобится определенная форма переговоров. Вопрос территории будет частью этого разговора.

Я думаю, что самое важное, и мы видим это в регулярных заявлениях президента Зеленского, это гарантии безопасности после завершения войны. Ведь что означает 5 статья? Небольшого текста на бумаге будет недостаточно. Мы уже говорили о Будапештском меморандуме 1994 года. Украине гарантировали суверенитет за отказ от ядерного оружия. 20 лет спустя Путин разорвал это письмо и вошел в Крым, а еще через 8 лет – на Донбасс.

Поэтому я не думаю, что президент Зеленский примет просто подпись на бумаге. Она должна быть подкреплена реальными гарантиями. Я не думаю, что НАТО будет готово предоставить их, но в интересах многих европейских стран – это сохранение Украины.

Они заинтересованы, чтобы она развивалась, процветала и была самостоятельной. Поэтому существует большая возможность для гарантии безопасности разместить западные силы в Украине. Но пока Путин не будет готов сесть и вести переговоры, то неважно, что мы думаем. Приоритетом должна оставаться борьба.

Нужно ли выводить украинские войска из Донбасса только из-за обещания гарантий вроде 5 Статьи от президента Трампа?

Я думаю, что сложность заключается именно в территориальном вопросе. Я понимаю, почему вы об этом спрашиваете, но бывшему британскому военному крайне трудно отвечать на него. Особенно, когда я разговариваю с украинцами. Год назад, когда я впервые приехал в Украину, было ощущение, что мы победим Россию. Мы не собираемся сдаваться. Это война, которая длится уже 300 лет. Мы должны выжить.

Во время своего последнего визита я чувствовал, что украинцы устали от войны и думают, как ее закончить. Есть такие примеры. В ходе Зимней войны Финляндия уступила почти 20% своей территории, но потом стала очень сильным, независимым и суверенным государством.

Не мне решать, но, вероятнее, сейчас Россия постепенно захватывает территории. Да, медленно. Украина заставляет ее платить за каждый свой шаг, и большинство считает, что России нужно минимум 2 года перед тем, как она сможет захватить остальную часть Донбасса.

Но трудно представить, как Украина сможет ее остановить, принимая во внимание, что поддержка США оказалась несколько шаткой. Если Европа не присоединится и не произойдут серьезные изменения в том, как она будет поддерживать Украину, мне кажется, ей будет очень трудно выдержать следующие несколько лет российского давления.

Что Трамп не осознает в стремлении быстрее завершить войну?

Сможет ли Зеленский выдержать давление со стороны президента Трампа? Потому что он может остановить поставки военной техники, обмен разведданными с Украиной. Достаточно ли у Зеленского пространства для таких переговоров?

На прошлой неделе мы видели переговоры в Берлине, где США снова звучали очень позитивно. Но, как военный аналитик скажу, что Путин не участвовал в них, и эти переговоры для меня были скорее направлены на то, чтобы Америка была приобщена к процессу, чем на поиск решения. Пока Путина не будет за столом переговоров, ничего не будет.

Президент Трамп заявил, что завершит эту войну в день своего прихода к власти. Прошел год, очевидно, что он не может решить эту проблему. Он пытается давить на президента Зеленского. Если Украина капитулирует, то война закончится завтра, и президент Трамп сможет выглядеть хорошо в ближайшие 2 – 3 года. Но это не решит проблему.

Вы хорошо знаете, и я, как военный аналитик, прекрасно знаю, что Россия нападет снова. Она не остановится и не будет довольна. Она совершит нападение снова, поэтому должно быть что-то надежное. Президент Трамп, кажется, этого не понимает.

Европейские лидеры осознают и держат Америку приобщенной. Европа начинает брать на себя инициативу сейчас, когда США оказывают меньше военной поддержки, а именно она жизненно необходима Украине.

Продолжат ли США поддержку Украины и Европы?

Президент Зеленский заявляет, что американские и украинские переговорщики достигли существенного прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины. Считаете ли вы, что США обязуются предоставлять военные Воздушные силы для миссии на территории Украины, если Украина примет гарантии безопасности по типу Статьи 5?

Очень сложно понять мышление президента Трампа, но я могу делать вывод учитывая действия Америки, а не ее слова. США выводят войска из Европы. Они сосредоточены на Китае. Очевидно, что Украина не является членом НАТО. Но это происходит на европейском континенте, поэтому это проблема Европы, которую надо решить.

Что мы можем понять из всего этого? Историки будут писать о том, что последние 80 лет безопасность Европы в значительной степени опиралась на НАТО, которое возглавляли США, доказав свою эффективность. В конце Холодной войны большинство западных стран значительно уменьшили свои оборонные бюджеты. Америка сохранила его, и это создало недоразумение между ней и Европой.

Когда Трамп впервые пришел к власти, он сказал, что нужно увеличить расходы на оборону. Две трети стран НАТО этого не делают. Когда он пришел на второй срок, Европа, по-прежнему, не тратит нужных сумм. Мы видим усилия президента Трампа, который обращается к Европе с призывом активизироваться, не полагаться только на США, которые сосредоточены на Китае, а не на Украине.

Это тревожный сигнал, потому что ни у одной европейской страны нет лишних денег. Однако они все полны решимости понять, что могут сделать, чтобы увеличить поддержку Украины, потому что именно это нужно для завершения войны.

Роль F-16 в противовоздушной обороне Украины

Украинские ВВС в основном используют для перехвата российских ракет самолеты F-16. Истребители уже перехватили больше ракет, чем наземные установки. Как вы оцениваете такую тенденцию?

F-16 – очень мощный самолет. Я рад видеть, что украинцы его используют. Но когда я разговаривал с пилотами в Украине, они были очень расстроены, потому что у F-16 большой потенциал, но его надо использовать так, как он был задуман. На Западе у нас есть независимые Воздушные силы. В Украине авиация является частью армии и в основном выполняет функции поддержки с воздуха.

Как использовать эти F-16 максимально эффективно? Сбивать крылатые ракеты – неплохой способ. У этих самолетов замечательный радар. Проблема в том, что для сбития надо применять тепловые ракеты или радиолокационные. Они очень дорогие, в Украине их немного.

Хотя это очень эффективный способ сбития этих ракет в небе, но у украинцев ограниченный запас ракет класса "воздух – воздух" и поэтому им нужно получить больше таких ракет как можно быстрее.

Есть ли признаки того, что в 2026 году война завершится?

Какие ваши прогнозы на следующий год по завершению войны? Насколько мы близки к мирному соглашению в 2026 году? Считаете ли вы, что мы движемся к мирному урегулированию или хотя бы временному прекращению огня на земле?

Короткий ответ – нет. Нет никаких признаков того, что Путин хочет это остановить. Если бы я сейчас был его военным советником, то советовал бы ему продолжать. Он наблюдает за распадом НАТО, появляются заметные трещины. Он видит, как смещаются интересы Америки.

Европа теряется, пытаясь понять, что делать. На поле боя он движется вперед и, кажется, находится на пути к достижению своих целей, независимо от того, сколько времени это займет.

Запад способен оказать значительно большее давление на Путина. Если мы сможем передать Украине ракеты Tomahawk, то ей будет проще наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Я думаю, это оставит войну без финансирования и значительно усложнит жизнь Путину.

Нужны новые санкции и бесполетная зона. Надеюсь, что Европа активнее присоединится, проявит решительность и заставит Путина действовать. Потому что, если этого не произойдет, следующий год для Украины может оказаться очень тяжелым.

Остановят ли Путина экономические проблемы?

Цены на российскую нефть упали до уровня самых низких с 2022 года, всего до 40 долларов за баррель. Вы считаете, что Россия сможет продолжать боевые действия, несмотря на экономическое давление? Потому что это высокая цена для российского народа за эту войну.

Если посмотреть на российскую экономику, то в данный момент отток денег значительно превышает их поступление. Россия зависит от высокой цены на нефть. Китай и Индия – основные покупатели этой нефти – могут заключать очень выгодные сделки, что приводит к значительному снижению цен. Но я все же считаю, что в российский бюджет до сих пор поступает много денег на финансирование этой войны.

Для того чтобы Путин остановил войну, понадобятся серьезные изменения. Вероятно, что будут дальнобойные атаки, и при этом Европа проявит решительность и скажет Путину, что уже достаточно и войну надо остановить. Тогда, возможно, появится шанс на мирное соглашение.

С приближением рождественских праздников, меня всегда поражала удивительная стойкость украинцев. Каждый раз, когда я там бывал, я чувствовал дух смелости, настойчивость, которыми я искренне горд. Что бы ни случилось в будущем, я абсолютно уверен, что Украина в той или иной форме выживет и вырастет в очень сильную и гордую нацию. Она будет оглядываться на этот ужасный период своей жизни, но будет помнить, что именно тогда закладывался фундамент сильной Украины, которой, я убежден, она снова станет.