Конец войны в Украине: СМИ на карте показали, как Трамп, Путин и Си поделят мир между собой

Аналитики считают, что новый президент США видит мир как арену, где великие державы распределяют между собой сферы влияния. СМИ раскрыли, как эта глобальная шахматная партия может разворачиваться.

Процесс завершения войны в Украине имеет сходство с Ялтинской конференцией 1945 года между лидерами США, Великобритании и СССР, которая предшествовала разделу Европы во время Холодной войны. Такое мнение высказала Веселая Чернева, заместитель директора Европейского совета по международным отношениям (ECFR), передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Как Трамп, Си и Путин поделят мир Си и Путин

Чернева отметила, что на конференции в Ялте великие державы решали будущее Восточной Европы. Также выглядит ситуация с Украиной сегодня.

"Решать будущее Украины без участия Украины – это также решать будущее Европы без участия Европы", – добавила специалист.

По словам профессора международной безопасности Бирмингемского университета в Великобритании Стефана Вольфа, отказ Трампа предоставить Украине гарантии безопасности напоминает политику умиротворения нацистского лидера Адольфа Гитлера во время Мюнхенской конференции 1938 года. Вольф считает, что мы наблюдаем, как сверхдержавы – Китай и США – делят мир между собой. Он уточнил, что до сих пор непонятно, что будет с Россией: останется ли она самостоятельным игроком, или еще больше будет зависеть от Китая.

Как Трамп, Си и Путин поделят мир / Фото Newsweek

Нынешняя позиция администрации Трампа свидетельствует о том, что Восточную Европу могут оставить на произвол судьбы. Сегодня Россия активно пытается подорвать демократии в Восточной Европе и "работает над тем, чтобы изменить общественный консенсус, который теперь, похоже, чувствует себя очень комфортно в эпоху Трампа." Призрак Путина в последние месяцы нависает над протестами и выборами в нескольких странах Восточной Европы, в частности Молдове, Румынии, Словакии, Сербии, Венгрии, Грузии. В большинстве из этих государств проходили митинги с критикой пророссийского политического курса власти.

Центральная Азия может стать ареной соперничества между Россией и Китаем. Речь идет прежде всего о Монголии и Казахстане. Улан-Батор зависит от России в вопросе топлива и электроэнергии, а от Китая – в вопросе инвестиций в горнодобывающую промышленность.

Также показательно то, что первая зарубежная поездка Си Цзиньпина после пандемии COVID была в бывшую советскую республику Казахстан, президент которой, Касым-Жомарт Токаев, открыто выступил против вторжения Путина в Украину.

"В Астане всегда существовали опасения, что страна может стать следующей мишенью российской экспансии", - сказал Вольф, указывая на значительную численность российского населения в Казахстане. По его словам, китайцы четко дали понять, что не позволят России вмешиваться в северный Казахстан, где проживает много россиян.

Соперничество между Трампом и Си развернется за Западное полушарие.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет приобрести Гренландию, взять под контроль Панамский канал, присоединить Канаду. Вольф подчеркнул, что президент США возвращает фокус на Западное полушарие, но может столкнуться с противодействием со стороны Китая, особенно в Латинской Америке.

"Это, вероятно, еще больше поощрит Трампа сосредоточиться на Западном полушарии и отказаться от всего, что он считает бесполезными обременениями в других частях мира", – сказал эксперт.

Однако Трамп пока не получил от Путина желаемого по соглашению по Украине. Специалист считает: если Москве не удастся договориться с США, ее зависимость от Китая будет расти.

Также в результате торговой войны сейчас китайские товары облагаются пошлиной в 145%. Это потенциально может ослабить позиции Путина, поскольку Си может переориентировать экономические интересы Китая на Европу.

"Китаю придется взвесить, что важнее – отношения с Россией или с Европейским Союзом", – отметил Вольф.

Кроме того, нерешенным остается будущее Тайваня. Профессор считает, что Си пока не готов захватывать Тайвань силой, поскольку есть другие горячие точки в Южно-Китайском море, где США, вероятно, вынуждены будут вмешаться в случае китайской агрессии - например, на защиту Филиппин.

"Могут возникнуть неявные договоренности, когда Китай оказывает давление, а США не оказывают сопротивления", – сказал Вольф. – "Тогда станет очевидным, что Южно-Китайское море фактически переходит в сферу влияния Китая."