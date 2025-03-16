Трамп считает, что войну можно завершить за несколько недель, – Виткофф

В США уже неоднократно делали заявления относительно сроков окончания войны в Украине. Представитель Трампа Стив Уиткофф также высказался об этом.

Стив Уиткофф сказал, что российский президент Владимир Путин понял философию Дональда Трампа и хочет завершения войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир CNN.

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Все хотят окончания войны

Уиткофф отметил, что и Трамп, и Зеленский, и Путин хотят видеть конец войны.

Я считаю, что есть конкретные условия на местах,

– объяснил спецпредставитель Трампа.

В то же время Дональд Трамп ожидает завершения войны "в течение недель". Американская переговорная группа встретится с украинцами на этой неделе, а также будет встреча и с россиянами.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с американской делегацией в Джидде 11 марта 2025 года, подчеркнув, что Россия пытается затянуть процесс прекращения огня.

Президент подчеркнул, что партнеры знают о красных линиях Украины, которая не признает оккупированные территории частью России, и выразил уверенность в восстановлении Украины при участии США и Европы после войны.