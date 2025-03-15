Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время встречи с журналистами 14 марта.

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Как Зеленский прокомментировал ответ России на предложение о перемирии

Зеленский отметил, что российская сторона будет всяческими способами пытаться "втянуть любой процесс в детали". Он добавил, что 30-дневное прекращение огня, предложенное США во время переговоров, не будет выполнено, даже если руководство России согласится на его условия.

Я помню минские все процессы. Россияне говорят, например, "мы за ceasefire, мы всегда были "за", но...". И вот тут после "но", как говорится, дьявол в деталях. Потому что они начинают предлагать вам детали для того, чтобы втянуть в диалог, для того, чтобы сделать отсрочку тех или иных процессов. Отсрочка окончания войны или ceasefire в данном контексте как одного из первых пунктов плана окончания войны. Мы видим сегодня детали. Мы с вами еще их не понимаем до конца, но слышим, что они будут,

– отметил Зеленский.

Что такое ceasefire Ceasefire – это английское слово, которое означает "перемирие" или "прекращение огня".

Также президент убежден, что реакция США на подобные заявления обязательно будет. Зеленский также вспомнил, как перед полномасштабным вторжением Россия заявляла, что не собирается никого оккупировать и не желает войны, "но украинцы просто должны идти за минским процессом".

"Это "но" – это эти детали, в которые они втягивают. Я считаю, что сейчас происходит то же самое. И если сейчас будет сильный ответ Соединенных Штатов Америки, они им не дадут играть. А если будут шаги, которых Россия не боится, они будут затягивать процесс", – заметил украинский лидер.

Как США могут заставить Россию к миру

По словам Зеленского, США готовы применить максимальные дополнительные санкции против России, если та откажется от мира.

Я думаю, что так же мы будем говорить о том, может ли быть сильная помощь Украине. Пока что разблокирован обмен разведданными и разблокирована помощь, которая шла. Пока мы не говорим о том или ином новом шаге по сильной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Думаю, что это будет зависеть от того, чем закончится именно этот шаг по тишине на 30 дней,

– отметил президент.

Обсуждали ли в Джидде территориальные вопросы

Президент рассказал, что в официальном документе, с которым вышли команды после встречи, территориальный вопрос отсутствует. Однако, по словам Зеленского, это не означает, что он не поднимался.

Поднимались разные вопросы. Американцы все больше и больше вникают в суть. Например, город Энергодар. Люди живут, дети учатся и так далее. То есть у них есть своя долгая жизнь. У них есть семьи. У них есть, извините, кладбище, куда они ходят цветы возложить. То есть есть жизнь. И нельзя просто сказать, например, вот вам станция, а город – то отдельно. Поэтому вопрос территорий самый сложный, после вопроса ceasefire,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что партнеры знают о красных линиях Украины и то, что украинская сторона не признает и не признает оккупированные территории, как часть России.

"Это моя политическая воля как Президента. И это политическая воля нашего народа. Это нарушение международного права и Конституции Украины", – отметил украинский лидер.

Как могут решить вопрос ЗАЭС

По словам Зеленского, ЗАЭС – большая проблема россиян, ведь без Украины ее существование невозможно, а чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты.

Однако он согласился с тем, что для Украины это также проблема, ведь это потерянные средства и возможности.

Я уверен, что они хотят ее подключить и сейчас. Мало того, я уверен, что они будут делать политические, публичные заявления, что станция скоро будет работать, будет давать электричество территориям, которые контролируют "русские". Так оно не будет быстро. И под постоянным политическим давлением будет МАГАТЭ. Потому что МАГАТЭ не может им этого позволить,

– заявил Зеленский.

Есть ли у США единая позиция по войне в Украине

Зеленский отметил тот факт, что встреча прошла хорошо. По его словам, это лучшая встреча за последние несколько месяцев, которая происходила между командами США и Украины.

Это была абсолютно конструктивная беседа, с уважением. Это была встреча стратегических партнеров. Я хотел бы продолжения в том же направлении. Считаю, необходимо сохранить состав обеих переговорных команд. Чтобы сохранить диалог, который эти команды нашли. И дойти до прекращения огня, дожать россиян,

– подчеркнул президент.

Какие будут дальнейшие шаги по миру

По словам Зеленского, сейчас существует несколько платформ, где команды работают над дальнейшими шагами по мирному урегулированию.

Цель этих обсуждений – обладать конкретными планами на случай, если Россия согласится на прекращение огня.

Среди ключевых вопросов – возможное размещение миротворческого контингента в Украине, финансовая поддержка украинской армии и другие аспекты.

Великобритания и Франция играют важную роль в этих переговорах, поскольку имеют отдельную связь с США.

Зеленский также выразил уверенность, что после завершения войны США и Европа, в частности Германия, будут заинтересованы в восстановлении Украины.

Относительно вступления Украины в Европейский Союз, Зеленский напомнил, что его блокирует только одна страна – Венгрия.

Ни США, ни члены Европейского Союза, никто не против, кроме одной страны,

– заявил президент.

Однако он добавил, что, по его мнению, позиция Венгрии будет зависеть от политики США.

К слову, ранее о ходе переговоров в Джидде рассказал советник Белого дома по нацбезопасности Майк Волц. По его словам, словам стороны обсуждали линии разграничения, где война должна остановиться и даже рисовали это на карте.