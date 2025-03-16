Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник, передает 24 Канал. Противник продолжает обстреливать местность, в частности пограничные общины.

Смотрите также Потенциальная угроза, – Тимочко ответил, могут ли россияне начать наступление на Сумщину

Какова ситуация в Сумской области

Мысник отметил большую концентрацию российских сил вблизи Сумской области – в Курской области, где украинские военные продолжают выполнять боевые задачи.

На пограничье защитники принимают меры для усиления обороны, а также уничтожения противника ударами.

Мы осуществляем все подготовительные мероприятия, чтобы не давать врагу вклиниваться в нашу территорию в Сумской области. Пока на отдельных участках он пытается продвинуться малыми группами пехоты, были попытки и технику подгонять к границе – мы своевременно ее обнаруживаем,

– рассказал спикер.

Напомним, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, в приграничной зоне Сумской области россияне действительно готовятся к более активным действиям. Для атаки на область оккупанты накапливают силы, однако "не надо путать это с наступлением на Сумы".