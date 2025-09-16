"Война в Украине закончится за 2 или 3 месяца": у Трампа назвали условие
- Администрация Трампа считает, что война в Украине может закончиться за 60 – 90 дней, если Европа введет вторичные пошлины на покупателей российской нефти.
- США не будут вводить дополнительные пошлины на Китай, если этого не сделают и европейцы.
США ввели 25 процентные пошлины на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Однако администрация Трампа заявила, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары из Китая – другого крупнейшего покупателя нефти у России – если европейские страны сами не сделают то же самое.
Об этом заявил министр финансов США. Скотт Бессент подчеркнул, что американцы не будут действовать без европейцев, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что, по мнению администрации Трампа, скоро остановит войну в Украине?
Бессент напомнил, что Дональд Трамп призвал европейские страны ввести пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию, чтобы перекрыть доходы России от продажи нефти.
Министр раскритиковал страны Европы: одни за то, что они покупают нефть у России, а другие – за покупку нефтепродуктов переработанных в Индии из российской нефти. Бессент заметил, что таким образом Европа "финансирует конфликт в собственном дворе".
Гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война закончилась бы за 60 – 90 дней,
– сказал Бессент, объясняя, что это перекрыло бы главный источник доходов Москвы.
Что известно о позиции США относительно санкций против России?
- 16 сентября против компаний из России, Индии, Китая, Турции и других стран США вводят экспортные ограничения. Речь идет о компаниях, которые осуществляли поставки для нужд российского ВПК а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.
- Дональд Трамп обвиняет Европу в том, что она не занимает более жесткой санкционной политики в отношении России.
- Одним из условий президента США для введения санкций против России является отказ членов ЕС и НАТО от покупки российской нефти. Это требование является невыполнимым, поскольку ни Венгрия, ни Турция вряд ли пойдут на такой шаг.
- Владимир Зеленский завуалировано раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот медлит с санкциями, выдвигая требования Европе.
- Издание Le Monde пишет, что Евросоюз не собирается повышать пошлины для Китая и Индии. Там говорят, что цель Европы – санкции против российской экономики, а не ослабление собственной.