США ввели 25 процентные пошлины на товары из Индии за покупку ею российской нефти. Однако администрация Трампа заявила, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары из Китая – другого крупнейшего покупателя нефти у России – если европейские страны сами не сделают то же самое.

Об этом заявил министр финансов США. Скотт Бессент подчеркнул, что американцы не будут действовать без европейцев, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что, по мнению администрации Трампа, скоро остановит войну в Украине?

Бессент напомнил, что Дональд Трамп призвал европейские страны ввести пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию, чтобы перекрыть доходы России от продажи нефти.

Министр раскритиковал страны Европы: одни за то, что они покупают нефть у России, а другие – за покупку нефтепродуктов переработанных в Индии из российской нефти. Бессент заметил, что таким образом Европа "финансирует конфликт в собственном дворе".

Гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война закончилась бы за 60 – 90 дней,

– сказал Бессент, объясняя, что это перекрыло бы главный источник доходов Москвы.

Что известно о позиции США относительно санкций против России?