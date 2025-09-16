"Війна в Україні закінчиться за 2 або 3 місяці": у Трампа назвали умову
- Адміністрація Трампа вважає, що війна в Україні може закінчитися за 60 – 90 днів, якщо Європа запровадить вторинні мита на покупців російської нафти.
- США не запроваджуватимуть додаткові мита на Китай, якщо цього не зроблять і європейці.
США запровадили 25 відсоткові мита на товари з Індії за купівлю нею російської нафти. Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде запроваджувати додаткові мита на товари з Китаю – іншого найбільшого покупця нафти у Росії – якщо європейські країни самі не зроблять те саме.
На цьому наголосив міністр фінансів США. Скотт Бессент підкреслив, що американці не діятимуть без європейців, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також Трампа спитали, хто винен у провалі переговорів щодо України: що відповів президент
Що, на думку адміністрації Трампа, скоро зупинить війну в Україні?
Бессент нагадав, що Дональд Трамп закликав європейські країни запровадити мита від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб перекрити доходи Росії від продажу нафти.
Міністр розкритикував країни Європи: одні за те, що вони купують нафту у Росії, а інші – за купівлю нафтопродуктів перероблених в Індії з російської нафти. Бессент зауважив, що у такий спосіб Європа "фінансує конфлікт у власному дворі".
Гарантую вам, що якби Європа ввела суттєві вторинні мита на покупців російської нафти, війна закінчилася б за 60 – 90 днів,
– сказав Бессент, пояснюючи, що це перекрило б головне джерело доходів Москви.
Що відомо про позицію США щодо санкцій проти Росії?
- 16 вересня проти компаній з Росії, Індії, Китаю, Туреччини та інших країн США запроваджують експортні обмеження. Йдеться про компанії, які здійснювали поставки для потреб російського ВПК а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.
- Дональд Трамп звинувачує Європу у тому, що вона не займає більш жорсткої санкційної політики щодо Росії.
- Однією з умов президента США для запровадження санкцій проти Росії є відмова членів ЄС і НАТО від купівлі російської нафти. Ця вимога є нездійсненною, оскільки ані Угорщина, ані Туреччина навряд чи підуть на такий крок.
- Володимир Зеленський завуальовано розкритикував Дональда Трампа за те, що той зволікає із санкціями, висуваючи вимоги Європі.
- Видання Le Monde пише, що Євросоюз не збирається підвищувати мита для Китаю та Індії. Там кажуть, що мета Європи – санкції проти російської економіки, а не ослаблення власної.