США запровадили 25 відсоткові мита на товари з Індії за купівлю нею російської нафти. Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде запроваджувати додаткові мита на товари з Китаю – іншого найбільшого покупця нафти у Росії – якщо європейські країни самі не зроблять те саме.

На цьому наголосив міністр фінансів США. Скотт Бессент підкреслив, що американці не діятимуть без європейців, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що, на думку адміністрації Трампа, скоро зупинить війну в Україні?

Бессент нагадав, що Дональд Трамп закликав європейські країни запровадити мита від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб перекрити доходи Росії від продажу нафти.

Міністр розкритикував країни Європи: одні за те, що вони купують нафту у Росії, а інші – за купівлю нафтопродуктів перероблених в Індії з російської нафти. Бессент зауважив, що у такий спосіб Європа "фінансує конфлікт у власному дворі".

Гарантую вам, що якби Європа ввела суттєві вторинні мита на покупців російської нафти, війна закінчилася б за 60 – 90 днів,

– сказав Бессент, пояснюючи, що це перекрило б головне джерело доходів Москви.

Що відомо про позицію США щодо санкцій проти Росії?