На цьому наголосив міністр фінансів США. Скотт Бессент підкреслив, що американці не діятимуть без європейців, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

Що, на думку адміністрації Трампа, скоро зупинить війну в Україні?

Бессент нагадав, що Дональд Трамп закликав європейські країни запровадити мита від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб перекрити доходи Росії від продажу нафти.

Міністр розкритикував країни Європи: одні за те, що вони купують нафту у Росії, а інші – за купівлю нафтопродуктів перероблених в Індії з російської нафти. Бессент зауважив, що у такий спосіб Європа "фінансує конфлікт у власному дворі".

Гарантую вам, що якби Європа ввела суттєві вторинні мита на покупців російської нафти, війна закінчилася б за 60 – 90 днів,

– сказав Бессент, пояснюючи, що це перекрило б головне джерело доходів Москви.

Що відомо про позицію США щодо санкцій проти Росії?