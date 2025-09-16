На цьому наголосив міністр фінансів США. Скотт Бессент підкреслив, що американці не діятимуть без європейців, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.
Що, на думку адміністрації Трампа, скоро зупинить війну в Україні?
Бессент нагадав, що Дональд Трамп закликав європейські країни запровадити мита від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб перекрити доходи Росії від продажу нафти.
Міністр розкритикував країни Європи: одні за те, що вони купують нафту у Росії, а інші – за купівлю нафтопродуктів перероблених в Індії з російської нафти. Бессент зауважив, що у такий спосіб Європа "фінансує конфлікт у власному дворі".
Гарантую вам, що якби Європа ввела суттєві вторинні мита на покупців російської нафти, війна закінчилася б за 60 – 90 днів,
– сказав Бессент, пояснюючи, що це перекрило б головне джерело доходів Москви.
Що відомо про позицію США щодо санкцій проти Росії?
- 16 вересня проти компаній з Росії, Індії, Китаю, Туреччини та інших країн США запроваджують експортні обмеження. Йдеться про компанії, які здійснювали поставки для потреб російського ВПК а також експортували до країни американську продукцію без необхідного дозволу.
- Дональд Трамп звинувачує Європу у тому, що вона не займає більш жорсткої санкційної політики щодо Росії.
- Однією з умов президента США для запровадження санкцій проти Росії є відмова членів ЄС і НАТО від купівлі російської нафти. Ця вимога є нездійсненною, оскільки ані Угорщина, ані Туреччина навряд чи підуть на такий крок.
- Володимир Зеленський завуальовано розкритикував Дональда Трампа за те, що той зволікає із санкціями, висуваючи вимоги Європі.
- Видання Le Monde пише, що Євросоюз не збирається підвищувати мита для Китаю та Індії. Там кажуть, що мета Європи – санкції проти російської економіки, а не ослаблення власної.