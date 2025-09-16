Об этом заявил министр финансов США. Скотт Бессент подчеркнул, что американцы не будут действовать без европейцев, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что, по мнению администрации Трампа, скоро остановит войну в Украине?
Бессент напомнил, что Дональд Трамп призвал европейские страны ввести пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию, чтобы перекрыть доходы России от продажи нефти.
Министр раскритиковал страны Европы: одни за то, что они покупают нефть у России, а другие – за покупку нефтепродуктов переработанных в Индии из российской нефти. Бессент заметил, что таким образом Европа "финансирует конфликт в собственном дворе".
Гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война закончилась бы за 60 – 90 дней,
– сказал Бессент, объясняя, что это перекрыло бы главный источник доходов Москвы.
Что известно о позиции США относительно санкций против России?
- 16 сентября против компаний из России, Индии, Китая, Турции и других стран США вводят экспортные ограничения. Речь идет о компаниях, которые осуществляли поставки для нужд российского ВПК а также экспортировали в страну американскую продукцию без необходимого разрешения.
- Дональд Трамп обвиняет Европу в том, что она не занимает более жесткой санкционной политики в отношении России.
- Одним из условий президента США для введения санкций против России является отказ членов ЕС и НАТО от покупки российской нефти. Это требование является невыполнимым, поскольку ни Венгрия, ни Турция вряд ли пойдут на такой шаг.
- Владимир Зеленский завуалировано раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот медлит с санкциями, выдвигая требования Европе.
- Издание Le Monde пишет, что Евросоюз не собирается повышать пошлины для Китая и Индии. Там говорят, что цель Европы – санкции против российской экономики, а не ослабление собственной.