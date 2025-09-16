Об этом заявил министр финансов США. Скотт Бессент подчеркнул, что американцы не будут действовать без европейцев, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что, по мнению администрации Трампа, скоро остановит войну в Украине?

Бессент напомнил, что Дональд Трамп призвал европейские страны ввести пошлины от 50% до 100% на Китай и Индию, чтобы перекрыть доходы России от продажи нефти.

Министр раскритиковал страны Европы: одни за то, что они покупают нефть у России, а другие – за покупку нефтепродуктов переработанных в Индии из российской нефти. Бессент заметил, что таким образом Европа "финансирует конфликт в собственном дворе".

Гарантирую вам, что если бы Европа ввела существенные вторичные пошлины на покупателей российской нефти, война закончилась бы за 60 – 90 дней,

– сказал Бессент, объясняя, что это перекрыло бы главный источник доходов Москвы.

Что известно о позиции США относительно санкций против России?