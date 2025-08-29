Он не на стороне России, политолог назвал одного лидера, который может прижать Путина

В международных обсуждениях все чаще называют одного западного лидера, который может заставить Путина сесть за стол переговоров. Кремль признает именно его единственным собеседником и учитывает позицию Вашингтона.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что для Владимира Путина таким переговорщиком является Дональд Трамп. Он подчеркнул, что США не на стороне России и остаются партнером Украины, даже несмотря на непредсказуемость Трампа.

Почему Кремль выбирает именно Трампа?

Игорь Рейтерович объяснил, что Путин не воспринимает ни президента Украины, ни лидеров Европы как равных партнеров в переговорах. Он ориентируется исключительно на позицию Вашингтона.

Для Путина единственным переговорщиком является Трамп. Он не считает нужным общаться с Зеленским или европейскими лидерами,

– отметил политолог.

Рейтерович подчеркнул, что даже Китай не способен стать посредником в войне. По его словам, только Соединенные Штаты имеют достаточную силу и инструменты, чтобы давить на Москву.

США остаются партнером Украины

Политолог отметил, что, несмотря на противоречивую риторику Трампа, Соединенные Штаты остаются на стороне Украины. Они сохраняют роль союзника, а заключенные соглашения подтверждают постоянство сотрудничества.

Трамп пытается быть посередине, но США при этом остаются партнером Украины,

– сказал Рейтерович.

Он пояснил, что разрыв отношений с Вашингтоном имел бы серьезные последствия. В таком случае Украина осталась бы один на один с Россией, а для многих европейских стран это стало бы сигналом отойти в сторону и не реагировать на действия Кремля.

Игорь Рейтерович отметил, что Дональд Трамп является сложным партнером, но с ним можно достигать результатов. Он отметил, что именно сотрудничество с США способно заставить Кремль считаться с позицией Запада.

С Трампом, если научиться работать, можно достигать согласия и выходить на приемлемые сценарии. Он не на стороне России,

– сказал он.

Политолог подытожил, что альтернативы Соединенным Штатам в вопросе давления на Путина нет. Поэтому Киев должен искать пути сотрудничества даже с непредсказуемым американским президентом.

