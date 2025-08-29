Він не на боці Росії, – політолог назвав одного лідера, який може притиснути Путіна
- Дональд Трамп вважається єдиним західним лідером, здатним змусити Путіна до переговорів, зважаючи на позицію Вашингтона.
- Попри суперечливу риторику Трампа, США залишаються партнером України, і співпраця з ними є ключовою для тиску на Кремль.
- Трамп не сприймається як проросійський лідер, і співпраця з ним може призвести до досягнення згоди та прийнятних сценаріїв у переговорах.
- Україна повинна шукати шляхи співпраці зі США, оскільки альтернатив у питанні тиску на Росію наразі немає.
У міжнародних обговореннях дедалі частіше називають одного західного лідера, який може змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Кремль визнає саме його єдиним співрозмовником і зважає на позицію Вашингтона.
Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу наголосив, що для Володимира Путіна таким переговорником є Дональд Трамп. Він підкреслив, що США не на боці Росії та залишаються партнером України, навіть попри непередбачуваність Трампа.
Чому Кремль обирає саме Трампа?
Ігор Рейтерович пояснив, що Путін не сприймає ані президента України, ані лідерів Європи як рівних партнерів у переговорах. Він орієнтується виключно на позицію Вашингтона.
Для Путіна єдиним переговорником є Трамп. Він не вважає за потрібне спілкуватися з Зеленським чи європейськими лідерами,
– зазначив політолог.
Рейтерович підкреслив, що навіть Китай не здатен стати посередником у війні. За його словами, лише Сполучені Штати мають достатню силу й інструменти, щоб тиснути на Москву.
США залишаються партнером України
Політолог наголосив, що, попри суперечливу риторику Трампа, Сполучені Штати залишаються на боці України. Вони зберігають роль союзника, а укладені угоди підтверджують сталість співпраці.
Трамп намагається бути посередині, але США при цьому залишаються партнером України,
– сказав Рейтерович.
Він пояснив, що розрив відносин із Вашингтоном мав би серйозні наслідки. У такому випадку Україна залишилася б сам на сам із Росією, а для багатьох європейських країн це стало б сигналом відійти в сторону і не реагувати на дії Кремля.
Ігор Рейтерович зазначив, що Дональд Трамп є складним партнером, але з ним можна досягати результатів. Він наголосив, що саме співпраця зі США здатна змусити Кремль рахуватися з позицією Заходу.
З Трампом, якщо навчитися працювати, можна досягати згоди і виходити на прийнятні сценарії. Він не на боці Росії,
– сказав він.
Політолог підсумував, що альтернативи Сполученим Штатам у питанні тиску на Путіна немає. Тому Київ має шукати шляхи співпраці навіть із непередбачуваним американським президентом.
Яку підтримку США надають Україні зараз?
- Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України, але головний тягар має лягти на європейських партнерів. При цьому він наголосив, що відряджати американських військових на українську територію не планують.
- У Білому домі підкреслили, що ні Київ, ні Москва наразі не готові самостійно завершити війну. США ж продовжуватимуть допомогу зброєю, фінансами та санкціями, створюючи умови для справедливого миру без закріплення російських окупаційних захоплень.
- Серед елементів можливих гарантій безпеки для України Вашингтон розглядає розвіддані, сучасні літаки-розвідники, системи управління та підтримку ППО. Це має зміцнити обороноздатність України у координації з європейськими союзниками.