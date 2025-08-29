Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу наголосив, що для Володимира Путіна таким переговорником є Дональд Трамп. Він підкреслив, що США не на боці Росії та залишаються партнером України, навіть попри непередбачуваність Трампа.

Чому Кремль обирає саме Трампа?

Ігор Рейтерович пояснив, що Путін не сприймає ані президента України, ані лідерів Європи як рівних партнерів у переговорах. Він орієнтується виключно на позицію Вашингтона.

Для Путіна єдиним переговорником є Трамп. Він не вважає за потрібне спілкуватися з Зеленським чи європейськими лідерами,

– зазначив політолог.

Рейтерович підкреслив, що навіть Китай не здатен стати посередником у війні. За його словами, лише Сполучені Штати мають достатню силу й інструменти, щоб тиснути на Москву.

США залишаються партнером України

Політолог наголосив, що, попри суперечливу риторику Трампа, Сполучені Штати залишаються на боці України. Вони зберігають роль союзника, а укладені угоди підтверджують сталість співпраці.

Трамп намагається бути посередині, але США при цьому залишаються партнером України,

– сказав Рейтерович.

Він пояснив, що розрив відносин із Вашингтоном мав би серйозні наслідки. У такому випадку Україна залишилася б сам на сам із Росією, а для багатьох європейських країн це стало б сигналом відійти в сторону і не реагувати на дії Кремля.

Ігор Рейтерович зазначив, що Дональд Трамп є складним партнером, але з ним можна досягати результатів. Він наголосив, що саме співпраця зі США здатна змусити Кремль рахуватися з позицією Заходу.

З Трампом, якщо навчитися працювати, можна досягати згоди і виходити на прийнятні сценарії. Він не на боці Росії,

– сказав він.

Політолог підсумував, що альтернативи Сполученим Штатам у питанні тиску на Путіна немає. Тому Київ має шукати шляхи співпраці навіть із непередбачуваним американським президентом.

Яку підтримку США надають Україні зараз?