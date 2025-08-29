Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что для Владимира Путина таким переговорщиком является Дональд Трамп. Он подчеркнул, что США не на стороне России и остаются партнером Украины, даже несмотря на непредсказуемость Трампа.
Почему Кремль выбирает именно Трампа?
Игорь Рейтерович объяснил, что Путин не воспринимает ни президента Украины, ни лидеров Европы как равных партнеров в переговорах. Он ориентируется исключительно на позицию Вашингтона.
Для Путина единственным переговорщиком является Трамп. Он не считает нужным общаться с Зеленским или европейскими лидерами,
– отметил политолог.
Рейтерович подчеркнул, что даже Китай не способен стать посредником в войне. По его словам, только Соединенные Штаты имеют достаточную силу и инструменты, чтобы давить на Москву.
США остаются партнером Украины
Политолог отметил, что, несмотря на противоречивую риторику Трампа, Соединенные Штаты остаются на стороне Украины. Они сохраняют роль союзника, а заключенные соглашения подтверждают постоянство сотрудничества.
Трамп пытается быть посередине, но США при этом остаются партнером Украины,
– сказал Рейтерович.
Он пояснил, что разрыв отношений с Вашингтоном имел бы серьезные последствия. В таком случае Украина осталась бы один на один с Россией, а для многих европейских стран это стало бы сигналом отойти в сторону и не реагировать на действия Кремля.
Игорь Рейтерович отметил, что Дональд Трамп является сложным партнером, но с ним можно достигать результатов. Он отметил, что именно сотрудничество с США способно заставить Кремль считаться с позицией Запада.
С Трампом, если научиться работать, можно достигать согласия и выходить на приемлемые сценарии. Он не на стороне России,
– сказал он.
Политолог подытожил, что альтернативы Соединенным Штатам в вопросе давления на Путина нет. Поэтому Киев должен искать пути сотрудничества даже с непредсказуемым американским президентом.
Какую поддержку США оказывают Украине сейчас?
- Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины, но главное бремя должно лечь на европейских партнеров. При этом он подчеркнул, что отправлять американских военных на украинскую территорию не планируют.
- В Белом доме подчеркнули, что ни Киев, ни Москва пока не готовы самостоятельно завершить войну. США же будут продолжать помощь оружием, финансами и санкциями, создавая условия для справедливого мира без закрепления российских оккупационных захватов.
- Среди элементов возможных гарантий безопасности для Украины Вашингтон рассматривает разведданные, современные самолеты-разведчики, системы управления и поддержку ПВО. Это должно укрепить обороноспособность Украины в координации с европейскими союзниками.