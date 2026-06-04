Они должны встретиться, – Трамп отреагировал на отрытое письмо Зеленского к Путину

Дональд Трамп отреагировал на открытое письмо, которое Владимир Зеленский написал Владимиру Путину. Американский президент заявил, что лидеры Украины и России должны встретиться.

Об этом Дональд Трамп сказал во время разговора с журналистами 4 июня.

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Что сказал Трамп относительно письма Зеленского к Путину?

Дональд Трамп отметил, что "было бы замечательно", если бы Владимир Путин и Владимир Зеленский встретились бы вместе вживую.

Я думаю, было бы замечательно, если бы они встретились. Они должны это сделать,

– сказал президент США, реагируя на письмо украинского лидера к российскому.

Также Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина и Россия пошли на "определенные компромиссы", а также выразил уверенность, что "страны это сделают".

"Я предложил эти компромиссы. И мы должны многое сделать. Мы хотели бы увидеть двух лучших людей (Владимира Зеленского и Владимира Путина – 24 Канал), двух лидеров замечательных стран", – отметил американский лидер.

Он также отметил, что за прошлый месяц в Украине было убито 25 тысяч человек, подавляющее большинство из которых были именно солдаты.

Напомним, 4 июня на сайте президента Украины появилось открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину. В документе украинский лидер предложил завершить войну путем личной встречи и переговоров.

Впоследствии появилась также первая реакция российской стороны на этот документ. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели письмо Зеленского и цинично добавил, что президент Украины "может приехать в Москву в любой момент", хотя в документе украинский лидер указал, что переговоры могут происходить только в нейтральных странах.

Позже издание "РБК-Украина", со ссылкой на источники, написала, что идея написать письмо появилась у Зеленского накануне Петербургского международного экономического форума. Также на президента повлияли некоторые недавние встречи в Европе.