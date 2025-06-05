В Кремле намекнули, что недовольны реакцией США на украинскую операцию "Паутина"

Дмитрий Песков высказался об ожиданиях от США относительно операции "Паутина", которую воплотила СБУ. Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль ожидал "решительного осуждения" уничтожения десятков самолетов стратегической авиации России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков о реакции СБУ на операцию "Паутина"

Пескову задали вопрос, считают ли в Кремле адекватной реакцией заявление экс-президента США Дональда Трампа, что он ничего не знал о подготовке украинской спецоперации.

Если говорить в целом о международной реакции, то, конечно, мы хотели бы услышать по крайней мере жесткое осуждение этого террористического акта,

– сказал представитель Кремля.

Интересно, что журналисты издания Axios писали, что Дональд Трамп был захвачен атакой Украины на российские авиабазы в рамках операции "Паутина". В то же время президент США опасается, что это сорвет его планы по прекращению огня.

В конце концов Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным по телефону. После разговора американский лидер заявил, что "президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".