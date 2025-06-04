По словам Трампа, говорили об атаке Украины на российские аэродромы, то есть операцию СБУ "Паутина". Путин якобы заявил, что будет вынужден ответить на эти удары. Но впоследствии президент США перезалил свое сообщение с описанием разговора, никак не изменив его.

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О чем говорили Путин и Трамп 4 июня

Как заявили россияне, Трамп сообщил Путину, что США не были проинформированы о планах нанесения ударов по аэродромам России.

Помощник российского диктатора Ушаков сказал, что Путин назвал полезными переговоры России и Украины в Стамбуле. Впрочем, о меморандуме России (который Владимир Зеленский назвал ультиматумом) речь не шла.

Также Путин прокомментировал свои слова о том, что не будет вести переговоры с террористами. Именно так он ответил на предложение Зеленского встретиться. Диктатор объяснил: "киевский режим по сути превратился в террористическую организацию". И все же "контакты по соответствующим линиям для урегулирования могут осуществляться". А в целом вопрос встречи Путина и Зеленского якобы "никогда не стоял в практической плоскости".