За словами Трампа, говорили про атаку України на російські аеродроми, тобто операцію СБУ "Павутина". Путін нібито заявив, що буде змушений відповісти на ці удари. Але згодом президент США перезалив свій допис з описом розмови, ніяк не змінивши його.

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Про що говорили Путін і Трамп 4 червня

Як заявили росіяни, Трамп повідомив Путіну, що США не були проінформовані про плани завдання ударів по аеродромах Росії.

Помічник російського диктатора Ушаков сказав, що Путін назвав корисними переговори Росії та України в Стамбулі. Втім, про меморандум Росії (який Володимир Зеленський назвав ультиматумом) не йшлося.

Також Путін прокоментував свої слова про те, що не буде вести переговори з терористами. Саме так він відповів на пропозицію Зеленського зустрітися. Диктатор пояснив: "київський режим по суті перетворився на терористичну організацію". Та все ж "контакти по відповідних лініях для врегулювання можуть здійснюватися". А загалом питання зустрічі Путіна та Зеленського нібито "ніколи не стояло в практичній площині".