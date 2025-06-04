Про це розповідає Суспільне з посиланням брифінг президента України, передає 24 Канал. Росія передала Україні текст так званого меморандуму, однак Володимир Зеленський назвав його не мирною ініціативою, а відвертим ультиматумом.

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Зеленський розкритикував вимоги Кремля

Президент наголосив, що українська сторона не сприйматиме такий документ серйозно.

Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, ані хтось інший серйозно. Тобто цей меморандум – непорозуміння,

– заявив президент.

За словами Зеленського, Київ надіслав Москві власний проєкт документа двома мовами – українською та англійською. Натомість росіяни відповіли лише російськомовним варіантом, який і містить ці скандальні вимоги.

Ультимативні вимоги Росії

Президент наголосив, що вже перший пункт "меморандуму" Росії є неприйнятним, адже Кремль вимагає міжнародного визнання окупації українських територій.

Це суперечить Статуту ООН, здоровому глузду й Конституції України. І вони про це знають. Це вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну,

– різко прокоментував Зеленський.

Ще один пункт – нейтралітет України й відмова від вступу до будь-яких військових союзів, зокрема НАТО. Зеленський нагадав, що у 2014 році, коли Росія напала на Україну, Київ уже мав позаблоковий статус.

Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави,

– зазначив президент.

Президент також розкритикував виконавців з боку Росії, які ведуть перемовини з Україною.

Ще раз підкреслюю, документ готували люди дуже низького рівня. Команда, яка з російської сторони веде діалог – не того рівня. Вони просто не мають відповідних знань і не розуміють, що насправді відбувається,

– наголосив Зеленський.

Що Росія прописала в "меморандумі":