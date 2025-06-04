Про це розповідає Суспільне з посиланням брифінг президента України, передає 24 Канал. Росія передала Україні текст так званого меморандуму, однак Володимир Зеленський назвав його не мирною ініціативою, а відвертим ультиматумом.
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Зеленський розкритикував вимоги Кремля
Президент наголосив, що українська сторона не сприйматиме такий документ серйозно.
Це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, ані хтось інший серйозно. Тобто цей меморандум – непорозуміння,
– заявив президент.
За словами Зеленського, Київ надіслав Москві власний проєкт документа двома мовами – українською та англійською. Натомість росіяни відповіли лише російськомовним варіантом, який і містить ці скандальні вимоги.
Ультимативні вимоги Росії
Президент наголосив, що вже перший пункт "меморандуму" Росії є неприйнятним, адже Кремль вимагає міжнародного визнання окупації українських територій.
Це суперечить Статуту ООН, здоровому глузду й Конституції України. І вони про це знають. Це вимога найбільшої нагороди для Путіна за цю війну,
– різко прокоментував Зеленський.
Ще один пункт – нейтралітет України й відмова від вступу до будь-яких військових союзів, зокрема НАТО. Зеленський нагадав, що у 2014 році, коли Росія напала на Україну, Київ уже мав позаблоковий статус.
Тобто вони нас захопили, почали захоплення в момент, коли у нас був позаблоковий статус. Знов-таки, тобто тут нема про що говорити. Тобто він це хоче. Для чого? Для того, щоби скористатися, безумовно, окупацією нашої держави,
– зазначив президент.
Президент також розкритикував виконавців з боку Росії, які ведуть перемовини з Україною.
Ще раз підкреслюю, документ готували люди дуже низького рівня. Команда, яка з російської сторони веде діалог – не того рівня. Вони просто не мають відповідних знань і не розуміють, що насправді відбувається,
– наголосив Зеленський.
Що Росія прописала в "меморандумі":
- міжнародне визнання окупації Криму, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя й Херсонщини;
- виведення українських військ із цих регіонів;
- демобілізація в Україні;
- нейтральний статус України та заборона на вступ до НАТО;
- припинення постачання озброєння та розвідданих з боку союзників;
- заборона переміщення ЗСУ, окрім виведення на узгоджені лінії;
- відмова від взаємних претензій щодо збитків від війни;
- проведення виборів в Україні до підписання мирного договору;
- надання офіційного статусу російській мові;
- амністія для "політичних в’язнів";
- повна заборона на присутність іноземних військ на території України.