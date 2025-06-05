Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на снимки от Maxar, которые выложил журналист Кристофер Миллер в соцсети Х.

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Как пострадала российская авиация после "Паутины"

На спутниковых снимках за 4 июня видно, что удары украинских беспилотников уничтожили по меньшей мере 2 бомбардировщика Ту-22 и 3 бомбардировщика Ту-95 на авиабазе "Белая".

На трех слайдах ниже можно увидеть аэродром "Белая" до и после атаки.

Аэродром "Белая" до и после атаки / Фото Maxar

Украинские дроны уничтожили вражеские самолеты / Фото Maxar

Общий вид авиабазы "Белая" до и после атаки / Фото Maxar

Также было полностью уничтожено 4 бомбардировщика Ту-95МС и один транспортный самолет Ан-12 на авиабазе "Оленья".

Уничтожены вражеские стратегические бомбардировщики на аэродроме "Оленья" / Фото Maxar

Интересно, что в целом во время операции "Паутина" СБУ удалось уничтожить и повредить 41 вражеский самолет. Под атакой дронов-камикадзе находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, военно-транспортные самолеты Ил-76, самолеты-дозаправщики Ил-78 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.

Еще последствия атаки по авиабазе "Белая" в России / Фото Maxar

Интересно, что СБУ также показала кадры с уничтожением вражеской стратегической авиации во время операции "Паутина". Для атаки использовали дроны с автономными алгоритмами искусственного интеллекта для поражения целей.