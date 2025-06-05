Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на знімки від Maxar, які виклав журналіст Крістофер Міллер у соцмережі Х.

До теми Трамп у захваті від удару України по авіабазах Росії, але боїться відповіді Путіна – Axios

Як постраждала російська авіація після "Павутини"

На супутникових знімках за 4 червня видно, що удари українських безпілотників знищили щонайменше 2 бомбардувальники Ту-22 і 3 бомбардувальники Ту-95 на авіабазі "Бєлая".

На трьох слайдах нижче можна побачити аеродром "Бєлая" до та після атаки.

Аеродром "Бєлая" до та після атаки / Фото Maxar

Українські дрони знищили ворожі літаки / Фото Maxar

Загальний вигляд авіабази "Бєлая" до та після атаки / Фото Maxar

Також було повністю знищено 4 бомбардувальники Ту-95МС і один транспортний літак Ан-12 на авіабазі "Оленья".

Знищені ворожі стратегічні бомбардувальники на аеродромі "Оленья" / Фото Maxar

Цікаво, що загалом під час операції "Павутина" СБУ вдалося знищити та пошкодити 41 ворожий літак. Під атакою дронів-камікадзе перебували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, військово-транспортні літаки Іл-76, літаки-дозаправники Іл-78 та літак дальнього радіолокаційного виявлення управління ДРЛВ А-50.

Ще наслідки атаки по авіабазі "Бєлая" у Росії / Фото Maxar

Цікаво, що СБУ також показала кадри зі знищенням ворожої стратегічної авіації під час операції "Павутина". Для атаки використовували дрони з автономними алгоритмами штучного інтелекту для ураження цілей.