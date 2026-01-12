Выглядит "лакомым куском": в какой стране Трамп может провести следующую военную операцию

Президент США Дональд Трамп периодически угрожает военными операциями другим странам. Но среди них выделяется один "фаворит".

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что пока вряд ли Соединенные Штаты захотят идти на конфликт с той же Канадой или с Данией из-за Гренландии. Есть другая страна, которая может подойти Трампу.

Где США могут провести следующую операцию?

По словам Бронжукова, в Латинской Америке, кроме Венесуэлы, есть режимы, которые могут стать более лояльными к США. К примеру, ранее возник конфликт между Трампом и президентом Колумбии Густаво Петро.

Обратите внимание! Ранее Трамп называл Петро "сумасшедшим" и обвинял его в наркоторговле. При этом он еще и назвал Колумбию больной страной. Петр возмутился из-за слов Трампа, но в конце концов они провели телефонный разговор, где уладили конфликт.

Вполне вероятно, что следующей целью Трампа будет Куба. Тем более родители госсекретаря США Марко Рубио являются эмигрантами из этой страны.

В Кубе население так же не поддержит свою власть. А Штатам будет легко залететь на вертолетах. Эта страна выглядит "лакомым куском" для США. Мы видели, что Россия не стреляет своей ПВО, а китайцы молчат. Куба выглядит самой легкой жертвой в западном полушарии,

– сказал аналитик.

Не стоит отбрасывать и вариант удара по Ирану. Это был бы удачный шанс для США получить лояльное государство на Ближнем Востоке.

Угрозы Трампа другим странам: кратко